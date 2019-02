Guillermo Cardona ha sido víctima del desplazamiento interno que se vivía en Ciudad Bolívar, en Bogotá.

“A mí me hicieron dos atentados tiempo atrás y ya no tenía dónde esconderme acá en la capital, en mi caso nunca he tenido esas medidas de seguridad por parte de las autoridades, todo lo he aprendido con mis propias medidas de seguridad, como por ejemplo dar más de 4 vueltas antes de llegar a mi hogar”, contó Cardona.



Por otro lado, Cardona fue el primer presidente de la Acción Comunal desde 1985 y uno de los primeros en fortalecer la temática de los Derechos Humanos, por lo que destaca “le he perdido hasta el miedo a las amenazas”.

“Para mí todos los días son como si fueran los últimos, la paranoia siempre ha sido parte fundamental en mi vida y lo digo porque para poder sobrevivir nunca he contado con las medidas de seguridad por parte de la Policía, sino al contrario, me ha tocado aprender mis mañas de evasión para no ser un objetivo tan fácil. Otras cosa que hago es correr 30 metros apenas vea una moto o me escondo en algún lugar, llevo chaleco antibalas de vez en cuando”, contó.



Los factores que han causado las amenazas por parte de las AGC, según los miembros de la Acción Comunal, son su participación en la defensa de los Derechos Humanos.



“La última amenaza que recibí fue por una denuncia que hicimos junto con el presidente de la Acción Comunal el pasado 10 de enero, donde convocamos a un paro nacional el 9 de abril para protestar sobre la ineficiencia que ha tenido el Gobierno ante la protección de nuestros líderes”, afirmó Cardona.



“Ha sido muy duro poder vivir todos estos años con miedo a morir no solo por perder la vida, sino por dejar desprotegidos a aquellas comunidades donde el terror es el pan de cada día, es por eso que sigo motivado a seguir luchando por los derechos de estas comunidades”, expresó.

Las soluciones que plantean los miembros de la Acción Comunal para frenar las amenazas a los líderes son pedir al Gobierno investigar a fondo estas problemáticas anteriormente mencionadas, restablecer diálogos con los grupos armados y cumplir los acuerdos pactados anteriormente.



