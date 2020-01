Puente Hisgaura entraría en funcionamiento a finales enero: Invías

El anunció lo hizo el director del Instituto Nacional de Vías (Invías) Juan Esteban Gil en medio de una entrevista que le otorgó a la W Radio donde aseguró que contrario a lo que había manifestado un veedor el puente Hisgaura ubicado en la vía Curos-Málaga entraría en funcionamiento antes de que finalizara el mes de enero.



“Recordemos que el puente es un contrato del Fondo y el Fondo en este momento está terminando de recibir los planos finales de activar las pólizas, todo el inventario detallado y estoy seguro, tal y como lo ha comentado el Fondo de Adaptación, que no tomará más de este mes de enero, mucho menos tiempo de este mes, y estamos listos para ponerlo al servicio”, indicó.

El más reciente anunció del Fondo de Adaptación dio a conocer el resultado de las pruebas patológicas que le hicieron a las posible fisuras de la estructura, las cuales, salieron favorables y demostraron que no representaban ningún riesgo para el puente.



Según lo manifestado por el Director de Invías, el Fondo está realizando todos los trámites para el cierre del contrato y poder recibirle el puente al contratista Sacyr.



“Esperemos que puedan estar gozando de este puente antes de finalizar el mes, es lo que nos han manifestado desde el Fondo porque lo que falta es el inventario técnico, el cierre del contrato y activación de pólizas. Es un trámite que esperamos que no demore más de quince días”, indicó el Director.

Sin embargo, Danil Velandia, veedor de esta estructura, es escéptico ante estas declaraciones de Gil y asegura que aún falta la realización de varias mesas técnicas, “eso es una artimaña porque el director del Fondo había dicho que eso iba a ser que era la primera semana de enero y desde Invías me habían dicho que hasta que no se hiciera el comité de la sentencia de la acción popular no se aperturaba, luego corrige y dice que antes de que finalicé enero”, dice el veedor.



Y agrega “en conclusión no se sabe nada del puente Hisgaura. Yo no creo que lo habrán antes de enero, soy de poca fe en ese sentido, hasta ver no creer”, indicó el veedor.



Por su parte el gobernador de Santander Mauricio Aguilar, indicó que no recibirán el puente hasta que Invías garantice la seguridad del mismo, “no se recibirá hasta que el Invías certifique que se recibe en perfectas condiciones, hasta que no tenga esa viabilidad técnica no será recibido por parte del departamento”, añadió el mandatario de los santandereanos.





BUCARAMANGA