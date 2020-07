La hipótesis de explosión que dejó 7 personas calcinadas en Tasajera

El alcalde de Puebloviejo, Magdalena, Fabián Obispo, señaló que la explosión de un camión cisterna cerca del peaje de Tasajera es uno de los hechos más lamentables que ha sucedido en el municipio a lo largo de la historia.



La explosión deja, hasta el momento, 7 personas muertas, cuyos cuerpos quedaron calcinados cerca del camión. Además, otras 49 personas resultaron heridas, 14 de ellas en grave estado.



El alcalde de Puebloviejo habló sobre la hipótesis de la tragedia.(Lea: Tragedia en Tasajera: siete personas muertas tras incendio de camión)

¿Qué causó la explosión?

Es un hecho lamentable. La hipótesis que se maneja es que el vehículo se vuelca en una curva, exactamente en el kilómetro 48, muy cerca del peaje de Tasajera. Al lugar llegan muchas personas del corregimiento de Tasajera, primero para auxiliar al conductor.



Luego de que logran sacarlo, al parecer, una falla mecánica del camión generó una chispa, ocasionando la explosión. Siete personas murieron, quedaron calcinadas al lado del vehículo. También siete motos quedaron quemadas.



(En fotos: La tragedia que tiene en caos a Tasajera, Magdalena)

¿Cuántas personas resultaron lesionadas?

Tenemos 49 personas heridas, 14 de ellas con complejidad por quemaduras de segundo y tercer grado.



Estas personas están siendo trasladadas a Santa Marta y Ciénaga. Se activaron todas las rutas de atención en salud en el departamento del Magdalena y se pidió apoyo al Atlántico y Cesar porque hay muchos pacientes que requieren traslado inmediato, incluso a Bogotá.

Se desconoce quiénes son las víctimas fatales, estamos identificando a los heridos y preguntando a las familias si desconocen el paradero de algún allegado FACEBOOK

TWITTER

Al momento de la explosión se estaría dando un saqueo al camión para extraer gasolina, ¿qué se sabe?

Hay una hipótesis en la cual la comunidad señala que un grupo de personas auxilia al conductor. Muchas salieron a mirar el accidente y es ahí cuando ocurre la explosión.



Sobre un supuesto saqueo al camión no puedo dar una versión sobre si eso es verdad o mentira. No me consta realmente. La información es que allí llegó población para auxiliar al conductor.



Es la tragedia más grande del pueblo, enluta a nuestro territorio, la cual se suma a lo que ocurre con el covid-19.



Precisamente estábamos aplanando la curva de contagios y muertos por el coronavirus. Teníamos un 71 por ciento de recuperados. Ahora ocurre esto que enluta al municipio.(Le puede interesar: Puebloviejo: cundido de covid-19 y con un alcalde que llora a su papá)

¿Cómo caracteriza a la comunidad de Tasajera?

Es una comunidad humilde, con altos índices de vulnerabilidad. En este corregimiento hay cerca de 2.500 viviendas donde hay hacinamiento y necesidad. Las personas acá dependen directamente de la pesca y de lo que se comercializa en el mercado de mariscos de este corregimiento.

Quemados en Tasajera Magdalena Foto: Fred Amado Jiménez

¿Quiénes son las personas que padecieron la explosión?

Tenemos conocimiento, por parte de las autoridades, que la gran mayoría de personas que estaban donde ocurrió la explosión son jóvenes. No tenemos menores de edad registrados por el momento.



Estamos en la labor de brindar la atención médica a quienes lo necesitan. Se desconoce quiénes son las víctimas fatales, estamos identificando a los heridos y preguntando a las familias si desconocen el paradero de algún allegado, esto permitirá tener una aproximación de quiénes serían las víctimas.



