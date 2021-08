Hinchas de Santa Fe habrían robado a jóvenes de Liga de Boxeo de Risaralda

Un grave hecho se presentó en la noche de este martes en Bogotá con los jóvenes representantes de la Liga de Boxeo de Risaralda. Los robaron y los atacaron cuando iban a ingresar a su hotel, según denunciaron, al confundirlos con hinchas del Atlético Nacional.

Los hechos se registraron sobre las 11 de la noche, minutos después del encuentro en el que se cruzaron Santa Fe y Atlético Nacional por la tercera fecha de la Liga y donde también se denunciaron hechos violentos en los que varias personas resultaron lesionadas.



“Llegábamos a participar del Campeonato Nacional Infantil Cadetes de Boxeo, un evento federado. Cuando nos bajamos del bus nos atacaron alrededor de 20 personas – al parecer hinchas del Santa Fe- nos robaron todo y nos golpearon. Creemos que nos confundieron con hinchas de Nacional, por los colores de la camiseta”, contó Cristian Henao, presidente de la Liga de Boxeo de Risaralda.

En la comitiva risaraldense viajaban 10 menores de edad, varios de ellos no solo están heridos, sino que no podrán competir.



“Varios chicos no podrán competir porque recibieron heridas con machetes y planazos, fueron atendidos, pero quedaron limitados. Infortunadamente uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro médico donde recibió varias suturas en la cabeza y en uno de sus brazos Estamos viendo qué nos regalan para que algunos sí puedan participar. Es muy triste porque se habían preparado por más de dos años para esto”, añadió Henao.

El presidente de la Liga de Boxeo de Risaralda indicó, además, que pusieron las respectivas denuncias ante la Policía, pero por el momento no hay mayores indicios sobre los responsables.

PEREIRA

