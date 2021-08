Tunja le cierra las puertas a la hinchada de Nacional tras pelea en Bogotá

Después de la pelea protagonizada entre barritas del Atlético Nacional e Independiente Santa Fe la noche del 3 de agosto durante un partido en el estadio El Campín, de Bogotá, algunas autoridades locales están preocupadas porque estos hechos podrían repetirse en sus ciudades.



Es por esta razón que están evaluando la posibilidad de no permitir el ingreso de hinchada visitante a sus estadios para los partidos de fútbol de la Liga BeyPlay. Y algunos alcaldes ya tomaron esta determinación.



Para el partido del domingo 15 de agosto que se jugará entre Patriotas de Boyacá y Atlético Nacional en la ciudad de Tunja, los seguidores del equipo paisa no podrán ingresar al estadio La Independencia.



Así lo anunció la alcaldía de la capital de Boyacá tras los hechos de violencia protagonizados por los barristas este miércoles.



​

"Teniendo en cuenta los lamentables hechos ocurridos en el Estadio El Campín la noche del 3 de agosto, la Administración Municipal informa que no se permitirá el ingreso de hinchas del Atlético Nacional al estadio La Independencia para la próxima fecha", argumentó la administración.



Y explicó que esto con el fin de velar por la seguridad y la sana convivencia en los escenarios deportivos.



