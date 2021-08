Las ciudades que le están cerrando las puertas a la hinchada de Nacional

Después de la pelea protagonizada entre barristas del Atlético Nacional e Independiente Santa Fe la noche del 3 de agosto durante un partido en el estadio El Campín, de Bogotá, algunas autoridades locales están preocupadas porque estos hechos podrían repetirse en sus ciudades.



Es por esta razón que están evaluando la posibilidad de no permitir el ingreso de hinchada visitante a sus estadios para los partidos de fútbol de la Liga BeyPlay. Y algunos alcaldes ya tomaron esta determinación.



Para el partido del domingo 15 de agosto que se jugará entre Patriotas de Boyacá y Atlético Nacional en la ciudad de Tunja, los seguidores del equipo paisa no podrán ingresar al estadio La Independencia.



Así lo anunció la alcaldía de la capital de Boyacá tras los hechos de violencia protagonizados por los barristas este miércoles.

"Teniendo en cuenta los lamentables hechos ocurridos en el Estadio El Campín la noche del 3 de agosto, la Administración Municipal informa que no se permitirá el ingreso de hinchas del Atlético Nacional al estadio La Independencia para la próxima fecha", argumentó la administración.

Teniendo en cuenta los lamentables hechos ocurridos en el Estadio el Campín la noche del 3 de agosto, la Administración Municipal informa que no se permitirá el ingreso de hinchas del Atlético Nacional al estadio La Independencia para la próxima fecha. pic.twitter.com/32ZqJYssyt — Alcaldía de Tunja (@AlcaldiaTunja) August 4, 2021

Y explicó que esto con el fin de velar por la seguridad y la sana convivencia en los escenarios deportivos.



Por otro lado, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que la barra de Nacional de Bogotá, llamada Nación Verdolaga, no podrá ingresar al estadio Atanasio Girardot.



Históricamente este grupo ha tenido problemas con Los Del Sur, la barra del equipo verdolaga en Medellín, y ha protagonizado varias peleas tanto en Bogotá como en la capital de Antioquia.

El hombre de capucha gris impactó al menos en cuatro oportunidades al hincha de Santa Fe Foto: Daniel Garzón, AFP

"La barra de Nacional de Bogotá no podrá asistir al estadio de Medellín. Es una barra con la que hemos tenido problemas acá. Tiene que pasar por un proceso de conciliación", anunció Quintero.

De igual forma el mandatario local resaltó el trabajo que se ha hecho en Medellín para evitar que se presenten hechos como los de El Campín.



"El trabajo de la hinchada de Medellín y Nacional es coordinado, se ha construido por diez años, es muy positivo y un ejemplo en el país. Lo que pasó en Bogotá fue con la barra de allá", complementó Quintero.



Entre los próximos partidos de Nacional de visitante este semestre está contra Alianza Petrolera, en Barrancabermeja, Junior, en Barranquilla, al Deportivo Pereira, entre otros.



La Alcaldía de Barrancabermeja aseguró que como aún falta un mes para este compromiso no han evaluado qué medidas se tomarán.



Sin embargo, este miércoles en la ciudad santandereana se llevará a cabo el partido entre Alianza y Millonarios, el cual no contará con presencia de hinchas visitantes.



De igual forma, las barras de Nacional no podrán ingresar a los estadios de Bogotá durante un año, según informó la alcaldesa Claudia López.

