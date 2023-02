Alejandro Montenegro, hincha del Deportes Tolima, pidió disculpas este lunes por los hechos de violencia en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde este joven de 21 años agredió y golpeó al jugador de Millonarios, Daniel Cataño.



“Me presento ante ustedes a pedir disculpas, me dejé llevar de las emociones que se viven dentro del estadio de fútbol”, afirmó y al tiempo saludó a los hinchas del Tolima y Millonarios.



“Son emociones que no son correctas porque no podemos permitir que el fútbol se vuelva violencia, tenemos que llevar la fiesta del fútbol en paz”, dijo.



Montenegro permanece en los calabozos de la Permanente Central de Ibagué, a donde fue conducido por la Policía en la noche del domingo luego de los hechos de violencia que impidieron que el partido se pudiera jugar en este estadio.



También, hizo un llamado a la hinchada y jugadores “a no hacer provocaciones pues terminan de mala manera y dañan este deporte que tiene a los niños y adultos como seguidores”.



En el video el hincha permanece con la camiseta del Deportes Tolima.

⚠️ #ATENCIÓN



Alejandro Montenegro, hincha de DEPORTES TOLIMA que agredió al jugador de Millonarios (@MillosFCoficial), Daniel Cataño (@danielcatano20), presentó disculpas por su proceder. Sería sancionado con 20 salarios mensuales y tres años de sanción sin ir a los estadios. pic.twitter.com/gn4fulDLzj — El Rincón del Vinotinto (@rinconvinotinto) February 13, 2023

