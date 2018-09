Hilton, la cadena internacional, inaugura mega hotel en Tierrabomba

La cadena internacional de Hoteles Hilton anunció este lunes que abrirá un nuevo hotel en la Isla de Tierrabomba, zona insular de Cartagena.

Se trata del mega complejo Atolón Hotel Cartagena Tierrabomba que actualmente construye la cadena en la isla, y que inaugurará a comienzos del próximo año.



“El distinguido Atolón Hotel Cartagena Tierra Bomba, Curio Collection by Hilton, propiedad de Natturale Hotel SAS tiene programada su inauguración para principios de 2019, y marcará el debut de la marca en Colombia. El hotel contará con de 66 habitaciones, y ofrecerá a sus huéspedes una experiencia auténticamente local de la Isla deTierrabomba, ubicada a aproximadamente 15 minutos en lancha desde Cartagena y su mágica ciudad amurallada. El hotel contará con un bar y restaurante en la terraza, piscinas, spa y playas privadas en el mar Caribe”, señala la cadena en boletín de prensa.



La isla de Tierrabomba es una de los zona de mayor pobreza y olvido del estado en Cartagena, pero a la vez siempre ha sido un potencial turístico por sus paradisiacos escenarios naturales que dan a mar abierto; pero sobre todo porque alberga un legado histórico clave para entender los orígenes de la cultura cartagenera: en el corregimiento de Bocachica, abiertos al público, sin ningún costo, se encuentran El Fuerte de San Fernando, El Fuerte de San José y la Batería del Ángel San Rafael.



No obstante, los habitantes de los tres corregimientos de la isla: Tierrabomba, Caño del Oro y Bocachica, así como la vereda Punta Arena llevan toda una vida de lucha para recibir atención del estado.



La isla no cuenta con servicios públicos y hoy está en la mira de las autoridades por los altos problemas de microtráfico y tráfico de estupefacientes.



De hecho, el país supo de la existencia de la isla en el año 2014 cuando el grueso de sus habitantes se negaron a votar.



Uno de los grandes proyectos frustrados en la isla fue la construcción de la base naval.



La llegada de un gigante hotelero como Hilton, con una cartera de 14 marcas de clase mundial que comprenden más de 5,400 propiedades con más de 880,000 habitaciones, en 106 países y territorios, se convierte en un bálsamo para los habitantes de la isla que esperan mejorar su calidad de vida, y ser los primeros llamados a trabajar en el nuevo mega hotel.



En Cartagena la cadena también inaugurará el hotel Hilton Garden Inn durante el primer trimestre de 2020.



El año pasado, Hilton inauguró cinco hoteles, de tres de sus marcas en Colombia, que incluyó el debut en el mercado de la marca Conrad Hotels & Resorts en Cartagena. A principios del año que viene, Hilton tiene programado abrir el muy anticipado Hilton Bogotá Corferias Convention Center, ubicado en el corazón de la zona comercial de la ciudad.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas