Hijos de exnarcos son nombrados embajadores de paz

La Organización Mundial Para la Paz (OMPP) designó como embajadores de paz a Mónica Lehder y Miguel Andrés Rodríguez, quienes vienen trabajando desde hace varios años con comunidades que han sido afectadas por la violencia en algunas regiones del país.



Aunque sus padres Carlos Lehder y Miguel Rodríguez Orejuela se hicieron conocidos por liderar carteles del narcotráfico en Colombia, ahora Mónica y Miguel son reconocidos por apoyar a poblaciones vulnerables.



‘’Para nosotros es un orgullo que los ciudadanos Miguel Rodríguez y Mónica Lehder sean embajadores de paz para la delegación Colombia y estoy seguro que de la mano trabajaremos proyectos de Gobierno y en las prisiones para disminuir la inseguridad, llevar estas acciones de paz y seguir llevando ese ejemplo de perdón y de que hay un camino para la vida y es la paz’’, puntualizó Samuel Delgado, presidente de la Organización Mundial Para la Paz, que tiene su sede principal en México.



Rodríguez, abogado de profesión, comentó que esta es una oportunidad para seguir realizando trabajo social desde el emprendimiento, la cultura, el arte, entre otros, y en beneficio de las personas privadas de la libertad y sus familias.



‘’Desde hace unos 8 años estoy realizando un trabajo al interior de las cárceles y en comunas de Cali para cambiar la mentalidad de jóvenes que lastimosamente ven esas series de televisión sobre el narcotráfico que lo que hacen es darle relevancia a ese pasado oscuro que todos conocemos que se vivió en Colombia y que los hacen pensar en la vida fácil que no es tan fácil, es mejor construir y alcanzar los sueños que se tengan’’, relató Rodríguez.



También contó que conoció a Mónica hace unos dos años por el trabajo en las prisiones que ambos desarrollan.



‘’En mi caso conocí la cárcel a los 18 años cuando mi papá fue capturado y me tocó vivir casi 10 años yendo a las diferentes prisiones donde estuvo mi papá, conociendo las problemáticas que se viven allí sin importar el estrato. Después de las pruebas que uno vivió se crea esa experiencia que permite aportarle a esas familias y a los internos que quieren reenfocar su vida y ofrecerles posibilidades culturales, deportivas o de emprendimiento’’.



Tras este nombramiento como ‘’comisionados de paz para el desarrollo y progreso de comunidades vulnerables en la búsqueda de perdón, reconciliación y no repetición en la región y teniendo en cuenta su compromiso con la paz y desarrollo’’, Lehder y Rodríguez podrán acceder a gestionar proyectos con recursos de cooperación internacional y asistencia solidaria amigable.



Lehder, diseñadora de modas, contó que desde hace unos años creó ‘En ti confío’, una marca de artículos religiosos católicos, en la que participan varias personas privadas de la libertad a quienes se les brinda capacitación en varios aspectos. ‘’La idea es hacerles un plan para una adecuada resocialización, se capacitan en arte, espiritualidad y un poco de testimonio de vida para que puedan sanar. He trabajado en las prisiones del Quindío y también estado en la cárcel de Jamundí, Valle’’.



Además, Lehder lleva a cabo conversatorios de paz, perdón y reconciliación en los que ha participado Juan Pablo Escobar Henao, hijo de Pablo Escobar y Miguel Rodríguez y que se han realizado en centros penitenciarios.



‘’Nosotros empezamos nuestro trabajo cada uno por su lado, pero llegó un momento donde nos unimos, tanto para nuestro crecimiento personal y para sanar heridas y vivir ese perdón y reconciliación que vivimos. Y después fuimos contactados por la OMPP, donde Juan Pablo ha hecho una gran labor en México al igual que William Rodríguez, quienes también son embajadores de esa organización y eso nos abrió las puertas a Miguel y a mí para nuestros conversatorios’’, dijo Lehder.

