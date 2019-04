Padre mata a su hijo porque le reclamó por alto volumen de televisor

En hecho que son materia de investigación por parte de las autoridades, un padre mató a su hijo con un cuchillo porque al parecer la víctima le reclamó por el alto volumen del televisor en horas de la madrugada del pasado domingo.

El filo del cuchillo habría cortado el cuello de quien en vida respondía al nombre de Jorge Madera. El padre y homicida de su hijo fue identificado como Edinson Madera Bettin.



El filicidio ocurrió a las 4:50 am del pasado domingo en una residencia del barrio Peralonso del municipio de Chinú al norte del departamento de Córdoba.



Testigos aseguraron a la Policía Judicial, que Edinson ,llegó en horas de la madrugada a su residencia en alto estado de embriaguez. Queriendo seguir la parranda que había comenzado con amigos en otro sector de ese municipio prendió el televisor con alto volumen, al parecer con el fin de escuchar vídeos musicales.



La esposa del borracho, jefe de hogar, se levantó a reclamarle por el ruidoso espectáculo ante lo cual le pidió mesura. Esta petición habría desatado la ira de Madera, quien intentó agredir a la mujer que buscó refugio en su hijo, un joven zapatero que dormía en una de las habitaciones de la casa.



Tras mediar en la pelea, Jorge intentó persuadir a su padre, quien no podía controlar su reacción, al parecer por el alto grado de alcohol que afectaba a su cuerpo.



Un descuido del joven zapatero, quien prefirió resignarse con su madre al alto volumen y retomar el sueño, fue aprovechado por su padre quien tomó un cuchillo de mesa para atacar a su hijo.



Recibió una herida en su cuello, la cual le produjo un desangre, dejamdolo moribundo, quien no pudo ser trasladado de inmediato a un centro asistencial.



El caso despertó de inmediato a los vecinos del sector que acudieron a la vivienda de la familia Madera, donde el joven zapatero agonizaba mientras su madre intentaba prestarle los primeros auxilios.



Entretanto el padre homicida se encerró en uno de los cuartos de la casa mientras los vecinos llamaban a las autoridades que minutos después hicieron presencia en el lugar.



Aunque la víctima fue llevada hasta un centro asistencial, la acción fue infructuosa por cuanto la pérdida incontrolable de sangre le produjo la muerte antes de ser atendido por los médicos.



Entretanto, el padre responsable de la muerte de su hijo fue capturado y este lunes es presentado ante un juez para la legalización de su captura e imputación de los cargos.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Enviado especial de EL TIEMPO

Chinú (Córdoba)