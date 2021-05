Video: Hijo de alcalde de Cartagena pide menos restricciones por covid

Una paila, un cucharón y su voz gutural son las únicas armas que tiene Abraham Dau para que lo escuchen las autoridades de Cartagena…para que lo escuche su padre: el alcalde la ciudad, William Dau.



Abraham Dau es uno de los centenares de propietarios de bares que hoy están al borde de la quiebra en Cartagena por cuenta de las drásticas medidas de las autoridades locales para enfrentar la pandemia por coronavirus.



(En contexto: Cartagena tendrá toque de queda continuo el próximo fin de semana)

Cartagena de Indias llegó al 92 por ciento de ocupación en camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y, según del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, solo quedan 30 camas disponibles.



La ciudad está bajo la alerta roja hospitalaria desde hace ocho días, y las autoridades de la salud ya tienen un plan de contingencia con las ciudades de Barranquilla y Sincelejo en caso de que sea necesario el traslado de pacientes.



Pero la otra tragedia que vive la ciudad, casi tan mortal como el virus, corre por cuenta de la economía local devastada en medio de recias medidas de toque de queda y cierres que afectan mayormente al gremio de bares y restaurantes, y en general al comercio nocturno.



(Además: La crisis migratoria y una ciudad que crece en pobreza)

Facebook Twitter Linkedin

Pese al clamor de los dueños y empleados de bares y restaurantes, que coparon la plaza de la Aduana el viernes pasado, el Distrito endureció las medidas. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Allí se levanta la voz pausada y guerrera de Abraham Dau, uno de los mayores detractores del alcalde William Dau, a quien sus seguidores reconocen con el mote de ‘El Tractor’.



“Ya tienes un hijo pasando hambre, y quieres una nieta que con esta economía no te puedo dar. Nos estamos acostando con lágrima de que ver como a nuestros empleados, que se han convertido en nuestras familias, no les podemos pagar”, gritaba Abraham, el pasado viernes frente al Palacio de la Aduana, acompañado de una paila, un cucharon y una veintena de comerciantes, para llamar la atención del alcalde.



“Nos estamos volviendo locos con esta inestabilidad. No sabemos cuándo podemos trabajar y cuando no… no nos des un pedazo de pan, danos la oportunidad de trabajar”, gritaba el joven propietario del bar ‘El Arsenal de Rum Box’, en el barrio Getsemaní, donde preparan algunos de los mejores cocteles de la ciudad.



(Vale la pena leer: 'No más ataques a misión médica y respetar el símbolo de Cruz Roja')

Facebook Twitter Linkedin

El próximo fin de semana los cartageneros vivirán un toque de queda continuo que iniciará a las 9:00 p. m. del viernes 21 de mayo y culminará el lunes 24 de mayo a las 5:00 a. m. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Pese al clamor de los dueños y empleados de bares y restaurantes que coparon la Plaza de la Aduana el viernes pasado, encabezados por el hijo rebelde del burgomaestre, el Distrito endureció las medidas, porque la pandemia no da tregua.



En un nuevo decreto, expedido por el alcalde, el toque de queda en la ciudad queda así:



Entre el martes 18 y el jueves 20 de mayo el toque de queda inicia a 9:00 p. m. y culmina a las 5:00 a. m. del día siguiente.



El próximo fin de semana los cartageneros vivirán un toque de queda continuo que iniciará a las 9:00 p. m. del viernes 21 de mayo y culminará el lunes 24 de mayo a las 5:00 a. m.



(Lo invitamos a leer: Videojugadores, en busca de una profesionalización)

Facebook Twitter Linkedin

Comerciantes proponen que los dejen trabajar hasta las 11 de la noche los fines de semana y hasta las 10 de la noche entre semana Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

“Si no nos morimos de covid, nos morimos de hambre. Todo el mundo trabaja 24 horas al día si lo desean. Nosotros no podemos acudir al teletrabajo, no trabajamos en un escritorio para cocinar o preparar cocteles… lo que si tenemos es nuestras familias para mantener”, gritaba Dau, en compañía de una veintena de empresarios, pero nadie atendió su llamado en los balcones de la Aduana.



Del lunes 24 al jueves 27 de mayo próximos, la medida de toque de queda inicia a las 9:00 p. m. y culmina a las 5:00 a. m. del día siguiente.



Menos eufórico que en la plaza pública, Abraham Dau habló con EL TIEMPO sobre la actual situación del gremio de los bares.



“Estamos viviendo el día a día, y la economía no da suficiente poder adquisitivo para abrir, entonces no podemos establecer horarios de atención. Pasamos de tener casi 60 empleados a solo dos” dice el hombre que, al igual que su padre, fuma con devoción.



(Lo invitamos a leer: ‘En Barranquilla estamos pasando hambre’)

Yo no hablo con mi papá de temas políticos, este es un gobierno de cero palancas y no pienso tener ningún privilegio ni tratamiento especial. Pero eso sí: ¡lucharé por los intereses de este gremio...! FACEBOOK

TWITTER

“Estábamos en el 22 por ciento de nuestras ventas hace dos semana, pero con las nuevas restricciones por toque de queda pasamos al 9 por ciento”, añade.



Propone que a cambio de cerrar los fines de semana, que son los días de mayores ventas para los bares, el alcalde ordene cierres los martes o los miércoles.



“No envidio la posición del alcalde en este momento: batalla entre la economía y covid; pero ahora mismo la gente está sufriendo más de hambre y desempleo que por la pandemia”, suma.



(Además: Tomó una foto en un paseo y le ha ganado más de 45 millones de pesos)

A su padre le propuso que los deje trabajar hasta las 11 de la noche los fines de semana y hasta las 10 de la noche entre semana, y cerrar uno o dos días entre semana para evitar las aglomeraciones. Pero la crisis sanitaria de la primera ciudad turística del país obligó a medidas más drásticas para los próximos días.



“Yo no hablo con mi papá de temas políticos, este es un gobierno de cero palancas y no pienso tener ningún privilegio ni tratamiento especial. Pero eso sí: ¡lucharé por los intereses de este gremio, mis hermanos!”.En las últimas horas el Instituto Nacional de Salud reportó 15 fallecidos y 495 casos positivos de coronavirus en Cartagena.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Grupo armado reunió y amenazó a 50 clientes de una cantina en Montería

Blanca Zuluaga, la mujer que vacuna a caballo contra covid-19