Hijo de alcalde de Cartagena protestó contra restricciones de su padre

Este martes, uno de los hijos del alcalde de Cartagena, William Dau, estuvo en un plantón de trabajadores de restaurantes, bares y hoteles que rechazan una de las medidas que se ha tomado en la ciudad para enfrentar la expansión del covid-19: el toque de queda.



Se trató de Abraham Dau, quien tiene un restaurante en la ciudad.

En el plantón, Abraham Dau tenía un letrero que decía: "Papá, necesito poder trabajar así como tú me enseñaste".



Según publicó El Universal, el hombre protestó como comerciante afectado por el horario de toque de queda, pues el sector asociado al turismo ha sido uno de los más afectados en medio de la pandemia.

Luego de conocido el hecho, el mandatario local respondió a la presencia de su hijo en el plantón.



El alcalde dijo que todas las personas tienen derecho a marchar pero que eso no significa que habrá cambios en los horarios del toque de queda.



En la ciudad, esta medida rige de lunes a viernes desde las 8:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. También se aplica sábado y domingo desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente.