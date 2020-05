Lideresa social fue apuñalada dentro de un bus en Cúcuta

Marlene Flórez Lizarazo, participante de la mesa de víctimas en Cúcuta e integrante de la mesa de víctimas a nivel departamental y nacional, fue intimidada y atacada por un hombre en el interior de una buseta cuando se desplazaba hacia el municipio de Los Patios, lugar donde reside.

Según la víctima, el hombre subió al vehículo con la intención de agredirla y al reconocerla se abalanzó sobre ella usando un arma blanca, propinando múltiples heridas de gravedad que le obligaron a permanecer hospitalizada durante un día.



“El tipo se subió a la buseta y me apuñaló, en el momento del suceso sentí mucha ira e impotencia por no poder defenderme. Todo fue muy rápido, solo pasaron dos minutos, al ver la sangre oprimí el botón de pánico y llamé a la Policía”, indicó la lideresa.

Lea también: Choque entre campesinos y Esmad deja un hombre herido en Guaviare



Para Flórez, las cámaras de seguridad del parque Mercedes Ábrego, ubicado en el centro de Cúcuta, lugar donde transitaba la buseta en el momento del ataque, podrían revelar la identidad del agresor.



“No se trató de un robo, el hombre iba directamente a atacarme y nunca me pidió mis pertenencias. En ese lugar hay una cámara y también un CAI de la Policía, solicito que investiguen el caso”, afirmó la mujer.



Milton Hostia, coordinador de la Mesa de víctimas de Cúcuta, señaló que Marlene Flórez ya había denunciado amenazas en su contra y a pesar de tener medidas blandas de protección (chaleco antibalas, botón de pánico y celular), este apoyo de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no es suficiente para garantizar la vida de la lideresa social.



“Yo también he recibido amenazas y aunque lo he denunciado, el pasado 13 de mayo me informaron que mi esquema de seguridad me será retirado, por no residir en Puerto Santander”, afirmó Hostia.

Le puede interesar: Periodista huyó del país por amenazas y se contagió de coronavirus



El representante de la Mesa de víctimas manifestó que al menos 6 líderes en la ciudad de Cúcuta han sido amenazados de muerte; desde el pasado mes de febrero decidieron hacer un cese de actividades para garantizar la integridad y exigir una respuesta de las autoridades ante las amenazas recibidas.



La lideresa social permanece en casa en estado de convalecencia tras recibir el alta médica, desde su hogar hace un llamado por el respeto a la vida y los derechos humanos.

CÚCUTA