Funcionarios de la Unidad Departamental de Riesgos y habitantes en general de la subregión de La Mojana no saben nada sobre el plan de evacuación del que hablan los dirigentes de las Empresas Públicas de Medellín -EPM- por el encendido de las turbinas del proyecto hidroeléctrico Hidroituango.



Así lo manifestó el coordinador departamental de la Unidad de Riesgos y Desastres, Arnaldo Vergara Albis, señalando que ningún funcionario de EPM ha llegado hasta la región para explicar lo que se va hacer en La Mojana en caso de registrarse una emergencia por el encendido de las turbinas en Hidroituango.





Planes locales están activados

Inundaciones en la Mojana. Foto: Cortesía de Martín Acuña

Hago un llamado a los funcionarios de Hidroituango y al Gobierno Nacional para que vinculen al departamento de Sucre, que nos integren al plan de contingencia y evacuación FACEBOOK

“No tenemos una información clara sobre lo que va a suceder con el encendido de las turbinas de Hidroituango, porque nosotros como gobierno departamental no hemos sido invitados a ningún Plan de Mando Unificado -PMU-, no han socialización, no han informado, ni enseñado un plan de contingencia”, dijo el funcionario.





Explicó que sin embargo localmente tienen activados los planes de contingencia día a día, con acompañamiento a las comunidades, estando alertas, trabajando en coordinación con los representantes de los comités de riesgos municipales atendiendo a las familias.



“Hago un llamado a los funcionarios de Hidroituango y al Gobierno Nacional para que vinculen al departamento de Sucre, que nos integren al plan de contingencia y evacuación, que recuerden que estamos siendo afectados por las lluvias y ahora sería impactado por la puesta en operación de las turbinas”, precisó.



Indicó que están dispuestos a acompañarlos a tener la información de manera directa para llevarles las indicaciones a todos los sucreños que se podrían verse afectados.

No tienen como hacer una evacuación

Dos años sin cultivar en la mojana Foto: Cortesía Ferney Araque

Si la evacuación se realizara hoy, no tenemos la manera cómo hacerla, porque no conocemos el plan por parte de esa empresa, no tenemos claridad sobre las afectaciones FACEBOOK

El coordinador departamental de Riesgos de Sucre reafirma su apreciación sobre un plan de contingencia afirmando que en estos momentos no tienen la forma de hacer una evacuación.



“Si la evacuación se realizara hoy, no tenemos la manera cómo hacerla, porque no conocemos el plan por parte de esa empresa, no tenemos claridad sobre las afectaciones que se puedan presentar por la velocidad que traigan las aguas del río”, manifestó.



Recordó que Sucre es uno de los departamentos más afectados por la posición geográfica en la que se encuentra, además por la abertura de cara de gato que ocasiona las inundaciones en La Mojana y El San Jorge.



“En la actualidad nos encontramos trasladando a familias a albergues improvisados sobre las carreteras entre los municipios de San Marcos y Majagual, personas que ya se habían recuperado y que estaban en lugares secos”, expresó.

En Sucre habría que evacuar a 81.960 familias afectadas, más otro número que se vería perjudicado



Las afectaciones siguen en La Mojana y El San Jorge y los subsidios para los damnificados se siguen esperando. Foto: Cortesía Álex Angulo

recuerden que estamos siendo afectados por las lluvias y ahora seriamos impactados por la puesta en operación de las turbinas FACEBOOK

La administración departamental espera que los seis municipios de Sucre que pueden ser afectados con una contingencia con el encendido de las turbinas, sean incluidos en forma activa en el plan de evacuación, para lo cual se hará una reunión con el gobernador Héctor Espinosa.



Dijo que el gobernador solicitará la inclusión de los pueblos de Sucre en todas las acciones que EPM vaya a poner en marcha en prevención por cualquier eventualidad.



“En caso de una afectación tendríamos que evacuar a los municipios de Guaranda, Sucre (Sucre) y Majagual para llevar a sus habitantes a San Marcos, en El San Jorge. San Benito Abad trasladarlo hasta Sampués, además del municipio de Galeras, con el corregimiento de Puerto Franco, que no hace parte de La Mojana, que habría que desalojar”, anotó.



Para el funcionario la situación de Sucre es crítica, porque llueve fuertemente sobre la región y ahora se agrega el tema de Hidroituango.



Indicó que en Sucre habría que evacuar a 81.960 familias afectadas hasta el momento, más otro número que se vería perjudicado por la emergencia de Hidroituango.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo