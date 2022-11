El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, solicitó a los funcionarios de las Empresas Públicas de Medellín -EPM- que se haga claridad sobre los planes de contingencia para los pueblos de La Mojana en Sucre, Córdoba y Bolívar que resultarían afectados por alguna contingencia durante el encendido de las turbinas en Hidroituango.



Dijo el funcionario que la preocupación es latente en las zonas urbanas y rurales de Sucre (Sucre), Majagual, Guaranda, San Marcos, San Benito Abad, Caimito y La Unión, además de Ayapel en Córdoba, San Jacinto del Cauca y Achí en el sur de Bolívar.



La Mojana es el destino final de las

aguas que bajan de Hidroituango

Registramos con preocupación que las Empresas Públicas de Medellín -EPM- y las autoridades de Antioquia, no hayan incluido dentro de su plan de contingencia a los municipios de la Mojana...

Según el Gobernador de Sucre, la puesta en funcionamiento de las turbinas del proyecto de Hidroituango afectará el flujo de las aguas que tienen como destino a los pueblos de La Mojana.



“Registramos con preocupación que las Empresas Públicas de Medellín -EPM- y las autoridades de Antioquia, no hayan incluido dentro de su plan de contingencia a los municipios de la Mojana sucreña, ni cordobesa, ni bolivarense y solo llegó hasta Nechi”, manifestó.



Indicó que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos -UNGRD- si los incluyó, pero que se quedaron esperando la invitación al Puesto de Mando Unificado -PMU- en Puerto Valdivia, Antioquia.



“Confiamos en que esta semana se de esa inclusión en esa toma de decisiones”, dijo el funcionario.



Expresó el gobernador Héctor Espinosa Oliver que en La Mojana hay una revictimización de sus habitantes, no sólo por la ola invernal que deja 81 mil damnificados, sino también por la situación de Hidroituango y que por ello se requiere claridad en relación con el plan de contingencia.

Inundaciones en la Mojana. Foto: Cortesía de Martín Acuña

Comunidades viven incertidumbre porque acumulan más de dos temporadas con inundaciones y perdiendo sus cultivos

Necesitamos que a esta región se le mire con la importancia que reviste para este país y de la dignidad que reclama su gente. Requerimos una respuesta clara para la emergencia en La Mojan

Precisó que los gobernadores sostendrán una reunión con el director de la Unidad de Riesgos donde esperan tener claridad sobre cuál va a ser el contenido del plan de acción.



“Cuáles van a ser los albergues para reubicar a los afectados en caso de que haya que hacerlo y cuál es el plan de atención para esas familias que se deben reubicar. Se nos juntan dos emergencias, las anunciadas por el Gobierno Nacional sobre las lluvias que no pararán hasta febrero y ahora Hidroituango que empeora la situación de la región”, dijo.



Anotó que las comunidades tienen incertidumbre con la situación, porque acumulan más de dos temporadas con inundaciones, perdiendo sus cultivos, enseres, su modo de vida, lo que los mantiene en una situación lamentable.



Héctor Espinosa dijo que confía en que EPM, la Unidad de Riesgos y las autoridades tengan una respuesta pronta y resaltó que la Mojana termina siendo víctima de las empresas de energía y de la explotación de la minería legal e ilegal.



Inundaciones en la Mojana. Foto: Cortesía de Martín Acuña

La reubicación no es cuestión de un día, debido al alto número de familias que habitan la región

Para la contingencia necesitamos claridad sobre la evacuación, los albergues temporales y la atención de las comunidades

“Necesitamos que a esta región se le mire con otros ojos, con la importancia que reviste para este país y de la dignidad que reclama su gente. Requerimos una respuesta clara para la emergencia en La Mojana”.



“Para la contingencia necesitamos claridad sobre la evacuación, los albergues temporales y la atención de las comunidades”, expresó.



Aseguró que la reubicación no es cuestión de un día, debido al alto número de familias que habitan la región.



“La idea es garantizarle un subsidio de arriendo a estas familias, no obstante, se requieren respuestas claras de cómo sería el plan de atención para estas comunidades a corto plazo”, anotó.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo