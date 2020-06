Covid-19 acabó con la vida de un médico y su hermano en Santa Marta

Hace apenas cuatro días se conoció en Santa Marta el lamentable desenlace del médico Julio César Thomas Bornachera, que se sumó a la larga lista de profesionales de la salud que en el cumplimiento de su misión resultaron contagiados de covid- 19 y perdieron la batalla.



Su inesperada partida dejó un dolor profundo que todavía no han terminado de asimilar sus seres queridos, cuando este viernes conocieron de la muerte de otro miembro de la familia: su hermano Mario Roberto.

Ahora en el seno de este hogar no solo lloran la partida de estas dos personas jóvenes, sino que también se aferran a la ayuda divina para que la tragedia no se haga más grande, pues su madre, quien también padece de covid, se encuentra librando su propia lucha para no desfallecer. Otros familiares igualmente permanecen aislados en condiciones estables.



Hoy, los amigos y la familia recuerdan a los hermanos, dos amantes del vallenato y de su profesión, “Jamás olvidaré a Mario Roberto y Julio César, quienes junto a sus otros hermanos y sus padres, siempre fueron ejemplo de familia, amor puro e infinto entre ellos. Nunca los vi hacer algo en donde no estuvieran todos, siempre juntos, inseparables”, dijo Harold José Cantillo, amigo de la familia.



Como Harold, hay otros que en medio del sentimiento de tristeza saben que la madre de los fallecidos lucha por sobrevivir, aun sin saber que a otro de sus hijos se lo llevó el virus.



Las redes sociales fueron durante toda la semana un canal para las muestras de afecto y solidaridad por el fallecimiento de un profesional íntegro y ahora el de su hermano.



Mario Roberto estaba casado con Diana Patricia Alvarado Medina, con quien tuvo cuatro hijos. Le gustaban las canciones de Diomedes Díaz.



Por su parte, Julio César, de 34 años, era galeno y murió el lunes en la clínica Milagros, tras llevar varios días hospitalizado. El egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, se desempeñó como médico general en Coosalud y trabajaba en el municipio de Ciénaga, salvando la vida de los enfermos de covid-19 de esa población del Magdalena.



El pronóstico de la madre es reservado.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta