La tragedia de Tasajera sigue cobrando víctimas

Alex Guzmán Sánchez no soportó escuchar que su hermano, Luis Fernando había muerto por las quemaduras que sufrió en el incendio del camión cisterna ocurrido el pasado 6 de julio en el corregimiento de Tasajera (Magdalena).



Cuentan testigos, que el 16 de julio por la noche, cuando recibió la noticia de los médicos sobre el fallecimiento de su ser querido, quedó destrozado y perdió el control al punto que quiso desahogar el sentimiento que lo embargaba corriendo sin rumbo por las calles de Valledupar.



Desafortunadamente, Alex enceguecido por el dolor no se percató de nada a su alrededor y mientras cruzaba la calle en velocidad, fue embestido por un vehículo que le causó heridas de gravedad. De inmediato, el pescador de 37 años fue internado de urgencias a la clínica Médicos Alta Complejidad, donde tras permanecer por 19 días, murió este martes 4 de agosto.

FACEBOOK

Su deceso hizo más grande la tragedia para la familia Guzmán Sánchez, que todavía sin superar la pérdida de Luis Fernando, enfrenta ahora un nuevo sufrimiento al sepultar en menos de un mes a dos hermanos que en vida siempre fueron muy unidos luchando juntos para sacar adelante a su gente.



Un primo expresó que “ a Alex le dio muy duro la muerte de su hermano menor de 23 años. Ellos son de Maicao pero hace varios años vivían en Tasajera, allí habían conformado sus hogares y se apoyaban entre ellos”.



El mayor de los Guzmán Sánchez, no se perdonaba no haber estado como siempre al lado de Luis Fernando para protegerlo y evitar que resultara quemado en el incendio del camión.



“Desde que supo que su hermano había sobrevivido al estallido, no se le despegó en ningún momento, lo acompañó en cada remisión hasta Valledupar, pasando noches enteras sin dormir afuera de la clínica a la espera de noticias positivas que nunca llegaron, por el contrario el estado de salud de Luis se mantuvo crítico hasta que no aguantó más”, añadió el familiar.



A Alex le resultó imposible asimilar que no volvería a ver a su compañero de aventuras y adversidades, así que en medio de su tristeza y desconsuelo, intentó huir de esa amarga realidad, encontrando su fatal destino unos metros más adelante donde un vehículo lo embistió y acabó con su vida.

