'Enviaron un mensaje diciendo que estaban secuestradas': lo nuevo que se sabe del asesinato de hermanas en Guamo

La familia de dos hermanas en Guamo, Tolima, está solicitando ayuda para los gastos del funeral tras el ataque del que fueron víctimas en una finca de la vereda El Tuno, durante la madrugada de este 8 de abril.

"Todo está en investigación. Medicina Legal llevó a las niñas a Ibagué, vamos a reclamar los cuerpos. No nos han dicho absolutamente nada", afirmó un familiar en diálogo con EL TIEMPO.

Laura Gómez, joven asesinada en Guamo, Tolima.

Las víctimas eran Laura Camila Gómez, de 21 años, y Angie, de 13 años. Según aseguró el allegado para este diario, las hermanas habían salido de su casa para departir con unos amigos.

"Cerraron el establecimiento en el que ellas estaban y se fueron para una finca. En la finca ocurrieron los hechos. Las personas que vivían allá se desaparecieron y la moto donde ellas iban se la robaron", comentó.

"Una de las niñas alcanzó a enviar un mensaje a la mamá por WhatsApp. Decía que la ayudaran y que estaban secuestradas. Pero la mamá piensa que eso no lo escribieron las niñas porque el hecho ocurrió como a la 1 a.m. y el mensaje lo recibió después de las 6 a.m. Eso es lo que no concuerda", añadió.

La mamá, tan pronto vio el mensaje, se dirigió a la finca, donde las encontró sin vida. A partir de las versiones preliminares, personas las atacaron con armas de fuego.

La familia no ha tenido información de los amigos con los que estaban las hermanas que les permita saber qué pasó: "No se sabe qué se hicieron esas personas. Están desaparecidas". Así que esperan que las autoridades actúen rápidamente para investigar lo sucedido y detener a los responsables.

"Estamos haciendo una recolecta para el funeral porque es bastante costoso. Estamos recibiendo dinero por la cuenta de Nequi 3008668096", dijo el allegado.

Ofrecen recompensa tras crimen de hermanas en Guamo

Álvaro Prada, alcalde de Guamo, desarrolló un consejo de seguridad con distintas autoridades luego del asesinato de las jóvenes que ha causado preocupación. Producto de este, se anunció una recompensa de hasta 15 millones de pesos "a quien entregue información precisa sobre los autores del doble homicidio".

Consejo de seguridad en Guamo, Tolima, tras asesinato de hermanas.

Previamente, el mandatario calificó lo ocurrido como un "acto atroz de feminicidio" y se solidarizó con los familiares.

"No permitiremos ningún tipo de violencia, especialmente aquella que atenta contra la dignidad de las mujeres. (...) No descasaremos hasta esclarecer los hechos y castigar a los homicidas", sostuvo en un video.

La Policía también rechazó "este tipo de hechos que atentan contra las mujeres" e invitó a la comunidad a colaborar con las investigaciones. "Por favor, aporten información que nos conduzca a esclarecer este macabro crimen", expresó el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía de Tolima.

#NoEsHoraDeCallar

Si su vida está en riesgo, puede llamar al 123, la línea de emergencias en Colombia. También si usted o alguna mujer de su entorno es víctima de violencia psicológica, física, económica o sexual, puede comunicarse con la línea nacional 155.

Así mismo, puede denunciarlo en las líneas de la Fiscalía General de la Nación en el número a nivel nacional 018000919748, desde su teléfono celular marcando el 122 o en Bogotá en el 601 5702000.

