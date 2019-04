'No soy nadie para perdonar a Juan': hermana de chilena desaparecida

Pasadas las ocho de la mañana de este domingo llegó al aeropuerto internacional Palonegro que sirve a la ciudad de Bucaramanga, Alejandra Margarita Ojeda, la hermana de la ciudadana chilena, Ilse Ojeda que desapareció el 29 de marzo en la capital santandereana.

Alejandra llegó al país con el propósito de colaborar con la diligencia de identificación mediante la prueba de ADN que efectuarán a los restos óseos que encontraron el pasado viernes en la vereda Portachuelo en Rionegro, Santander.



“Darle las gracias al Gobierno Colombiano, al presidente Duque también, tenemos enorme gratitud. Estoy acá para agradecerles por todo lo que han hecho y que se hayan movido para encontrar a mi hermana”, enfatizó Ojeda.

Alejandra Ojeda, hermana de Ilse Ojeda, la chilena desaparecida desde el 29 de marzo en Colombia, llegó a Bucaramanga para colaborar con la investigación y dar con el paradero de su familiar. pic.twitter.com/HzknmvHZEq — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) 28 de abril de 2019

Este fin de semana, este caso ha tomado otro curso, tras hallarse los restos óseos, que podrían corresponder a los de la Ilse Ojeda y darse captura a Juan Valderrama, novio de la ciudadana chilena.

Alejandra Ojeda también le contó a los periodistas que su hermana estaría cumpliendo este 28 de abril 52 años. "Nunca he faltado a un cumpleaños de Ilse, por eso aquí estoy", dijo a los medios.



Así mismo habló sobre la presunta culpabilidad de Juan Valderrama, con quien su hermana había tenido una relación durante varios meses.



“Yo no soy nadie para perdonar, hay un Dios. Yo creo que él (Juan )va a pagar acá y que Dios también lo va a hacer pagar, pero yo no soy nadie, yo soy una simple mortal”, aseguró Ojeda.



Según el Fiscal General de la Nación, Nestor Humberto Martínez, este domingo se conocerá si los restos óseos encontrados en Rionegro son de la ciudadana chilena Ilse Ojeda.

La investigación

Desde el pasado 17 de abril, las autoridades iniciaron las investigaciones de la desaparición de la ciudadana. Durante estas indagaciones se encontraron inconsistencias en las declaraciones entregadas por Valderrama, especialmente en lo que se refiere a la fecha de desaparición de la expolicía chilena.



La Policía recibió varias llamadas falsas o con información errónea, pero hubo una que despertó el interés de las autoridades. Se trataba de persona que aseguró que Valderrama lo contrató para incinerar una vaca en días pasados, cuyos restos habían sido enterrados en la vereda Portoachuelo del municipio de Rionegro (Santander).



El hombre acompañó a las autoridades y les indicó el lugar exacto de la incineración.



“Logramos llegar a este sitio y encontramos rastros y elementos cuyas características técnicas nos permiten creer que podrían ser los de la señora Ilse Amory Ojeda”, informó el mayor general Oscar Atehortúa, director de la Policía Nacional.



De acuerdo con las autoridades, se analizan algunos elementos encontrados en la escena, entre ellos una platina quirúrgica y unos tornillos que coinciden con la morfología de Ojeda, quien se había realizado un procedimiento en el brazo y en la rodilla. También un zapato y un anillo.



El otro hallazgo de las autoridades tiene que ver con los videos de las cámaras de seguridad de los peajes ubicados entre Bucaramanga y el municipio de Rionegro, que captaron a Juan Valderrama en cuatro ocasiones en las fechas en las que desapareció la ciudadana chilena.



Las autoridades también revelaron que en febrero pasado la mujer había adquirido un seguro de vida por un valor de 100 millones de pesos, cuyo único beneficiario es Valderrama.



En la madrugada del domingo se realizó la audiencia de legalización de captura y esta tarde se llevará a cabo la imputación de cargos, por ahora, por desaparición forzada. De identificarse el cuerpo también le imputarían el delito de feminicidio.

María Alejandra Rodríguez

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga