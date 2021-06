Siete rostros de las heridas que deja el paro nacional

Daniel David Meléndez, un estudiante de derecho de 28 años que perdió su ojo derecho; Yojan Cerón, una joven promesa del levantamiento de pesas con fracturas de cráneo, y Carlos Aguirre Carrascal, un intendente de la Policía que sufrió quemaduras de segundo grado, hacen parte de la larga lista de heridos que dejan las protestas en el país.



Mientras la Fiscalía tiene ya consolidado los casos de 20 personas muertas relacionadas con las manifestaciones, entre el 28 de abril y el primero de junio, la lista de heridos ya sobrepasa los 2.000.



Según el último balance del Ministerio de Defensa, 1.106 civiles y 1.192 uniformados han resultado con lesiones, graves y leves, durante las jornadas del paro nacional, en las que se han realizado 5.775 concentraciones y más de 2.180 marchas.

Andrés Felipe sigue en el hospital tras recibir cuatro disparos

Cuatro disparos recibió Andrés Felipe Castaño el pasado 5 de mayo cuando participaba en las movilizaciones del paro nacional en Pereira.



Videos compartidos en redes sociales muestran una camioneta blanca que se acerca a un grupo de manifestantes en el viaducto de la capital risaraldense y desde el interior del vehículo abren fuego contra ellos.



Las balas impactaron en la mano derecha, la ingle, la espalda y el cuello del joven de 17 años que se encontraba terminando el bachillerato.



Desde entonces, Andrés Felipe permanece hospitalizado en la Clínica Los Rosales de Pereira, donde ha sido intervenido tres veces.



El personal de salud de la clínica asegura que su evolución ha sido positiva. No obstante, desde el pasado viernes su salud desmejoró un poco, pero esto no evita que siga consciente y compartiendo con sus allegados.



El caso de Andrés Felipe no ha sido tan conocido porque en el mismo ataque del que fue víctima murió Lucas Villa, el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, de 37 años, que recibió ocho impactos de bala que acabaron con su vida.



“Ha decaído bastante –señala un allegado–. Venía en una recuperación buena pero decayó, está en cuidados intermedios y esperamos que se pueda recuperar pronto”.



Según familiares de Andrés Felipe, hasta la clínica ha llegado personal del Instituto Colombianos de Bienestar Familiar (Icbf) y de la Fiscalía, pero no se sabe nada sobre las personas que perpetraron el ataque.



La familia de Andrés Felipe pide justicia, pero al mismo tiempo siente temor por lo que pueda pasar tras los hechos. “Solo estamos pendientes de la recuperación de sus heridas para que pueda salir pronto”, señalan allegados.

'El pueblo se mata contra el pueblo’

La última vez que Mónica Rosero y su hijo Yojan Cerón Rosero hablaron fue durante la noche del pasado 26 de mayo.



“Yo le pregunté si sabía quién era yo, estaba muy mal, vomitaba y tenía mucha sangre. Tenía la ropita sucia –recuerda Mónica–. Él me respondió que sí. ‘Usted es mi mamá’, me dijo. Ya luego lo sedaron”.



Yojan, con 15 años recién cumplidos en abril, fue herido por una munición de gas lacrimógeno en la parte frontal de su cráneo. El impacto le produjo una fractura, tiene el cerebro inflamado pero el personal de la Clínica Pavón, en Pasto, asegura que su recuperación ha sido satisfactoria.



Los hechos ocurrieron durante las manifestaciones que se registraron en la capital nariñense en el marco del paro nacional el 26 de mayo.



Mónica recuerda que le escribió a las 6 de la tarde para confirmar si ya había terminado con su jornada de entreno, pues Yojan practica levantamiento de pesas, disciplina que hace un año lo tiene como parte de la selección Colombia y que gracias a una de sus recientes victorias le iba a permitir ir a Cuba el próximo 12 de junio a una competencia.



“Eran exactamente las 6:09 minutos –sostiene la afligida madre–. Cuando le pregunté, me dijo que iba para donde Nataly, su novia, entonces le dije que le avisara al papá para que lo fuera a recoger”.



Desde el barrio San Carlos, en Pasto, se podían escuchar aquella noche las detonaciones, los gritos y todo el revuelo que una vez terminada la jornada de manifestaciones se produjo en la ciudad.



Preocupada, Mónica empezó a escribirle a su hijo para que llegara a su casa pronto, pero no contestó. Lo llamó y tampoco hubo respuesta.



Pasadas las 8:30 de la noche, Mónica decidió llamar a Nataly, pero ella respondió que hace mucho Yojan se había ido.



En medio de la preocupación, Mónica asegura que llamó varias veces al mejor amigo de Yojan, que tras varias llamadas por fin respondió y dijo que al joven deportista “le pegaron”.



“Cuando el amigo nos cuenta eso, ahí llama mi hermana y me confirma que Yojan está en el Hospital San Pedro –recuerda Mónica–. Cuando llegamos es que lo veo, él me puede hablar, pero está mal, lo veo mal”.



Luego del encuentro, la madre de Yojan llamó de nuevo al amigo de su hijo para confirmar lo que había pasado.



El mejor amigo de Yojan sostiene que ambos caminaban hacia la vivienda del deportista cuando un grupo de jóvenes llegó corriendo tras ellos huyendo de la policía, por lo que ellos decidieron correr también.



“Él me dice que Yojan se le perdió –explica Mónica–. Ya cuando lo encontró estaba tirado y que le dieron con esa munición de gas lacrimógeno. Mire, yo no sé nada, pero, al parecer, fue la Policía”.



Yojan fue remitido sobre las 5 de la mañana del 27 de mayo, desde entonces se encuentra inconsciente, aunque su madre asegura que el campeón mueve sus extremidades y reacciona a lo que ella le dice.



El menor de los tres hijos de Mónica y Edilfonso Cerón practica halterofilia desde los 10 años. Su madre sostiene que cuando no está entrenando, Yojan se dedica a ver videos de los deportistas a los que admira.



“Es un niño muy bueno –señala Mónica–. Él cuando gana no tiene esa actitud de sobrado ni nada, es muy bueno y muy cariñoso con sus hermanas y con todo el mundo”.



Yojan ha ganado campeonatos en Nariño, Cali, Armenia y en la actualidad cursa octavo grado en el colegio Libertad de Pasto.



Aunque el deportista es atendido a través de su EPS, la madre sostiene que ni ella ni su padre han podido volver a trabajar, pues ella es empleada doméstica y desde la semana pasada no se ha movido del lado de su hijo, mientras que su padre trabaja esporádicamente.



Sobre la investigación, Mónica explica que ya hay una denuncia ante la Fiscalía; Defensoría y Procuraduría han llamado para estar al frente del caso, pero no ha pasado nada más.



Lo difícil son los pañales, señala que son costosos y el dinero se agota, pero mantiene su esperanza ante la voz de aliento de los médicos que dicen que el proceso de recuperación ha sido satisfactorio.



“Lo que yo digo es que no hay derecho –dice la madre de Yojan–. Yo sé que la Policía obedece órdenes, pero no hay derecho a tratar a un muchacho así. Yo a mi hijo no lo he visto en marchas, pero no estoy de acuerdo con que el Gobierno ordene disparar a muchachos. El pueblo se mata contra el pueblo y el Presidente en su casa tranquilo, no hay derecho”.

El policía que sobrevivió al ataque de un grupo de manifestantes en Pereira

El intendente de la Policía Juan Carlos Novoa Hernández ni siquiera cumple con su servicio en la Fuerza Pública en Pereira. Pero el pasado 28 de mayo, una llamada de apoyo lo terminó llevando a la capital risaraldense.



Novoa Hernández, de 41 años, 21 de ellos en la Policía, señala que su labor durante ese viernes consistió en acompañar una movilización pacífica que culminó en la Plaza La Victoria sin ningún sobresalto.



“Cuando termina esta movilización la plaza empieza a quedar más sola y poco a poco empezaron a llegar otros manifestantes –recuerda el intendente-. Pero estas personas eran diferentes, más agresivas”.



El intendente asegura que las personas que se empezaron a concentrar en la plaza cantaban arengas en contra de la Policía. Empezaron a lanzar pintura y a vandalizar algunos establecimientos de la zona.



Tras recibir un llamado de personal de almacenes Éxito sobre la carrera 10, el oficial decidió desplazarse con 10 funcionarios de derechos humanos hasta la entrada mencionada para brindar ayuda a quienes se encontraban comprando a esa hora, cerca de las 3:30 de la tarde.



“Los manifestantes, estamos hablando de unas 300 personas, se pusieron muy agresivos -señala-. Empezaron a lanzar pintura, sobre todo roja, y fue aumentando el grado de agresividad, porque tiraron piedras y rompieron varios vidrios”.



En ese momento, el intendente llamó a varios compañeros para que se desplazaran sobre la carrera 10 y controlaran a los manifestantes, pero se vieron rodeados y fueron agredidos.



Este oficial de la policía señala que varios manifestantes portaban objetos cortopunzantes y hasta machetes. Sus compañeros lograron huir y fueron ayudados por un grupo antidisturbios que llegaba a la zona.



“Al momento en que ellos llaman la atención de los manifestantes, los que quedábamos en el Éxito decidimos subir por la calle 16 –explica Novoa Hernández–. Cuando iba caminando con otro compañero fuimos sorprendidos por las personas”.



El intendente dice que tal vez fue agredido durante hora y media, pero no está seguro. Todo pasó rápido y solo pensaba en sus hijas de uno y seis años, además de sus compañeros.



Se vio solo. Golpeado. En el aire volaban patadas, puños y objetos contundentes.



“Los manifestantes me quitaron mis elementos de protección –asevera–. No podía ver bien y me robaron el radio de comunicaciones, pero por alguna razón logré ponerme en pie y salir de allí”.



En medio de la carrera, un grupo de ciudadanos lo llamó para que se refugiara en una vivienda. Sobre las 6 de la tarde una persona del sector lo sacó a él y a otro compañero en su vehículo.



Fue atendido en la clínica de la policía para luego ser trasladado a la Clínica Comfamiliar donde le suturaron la cabeza y le limpiaron sus heridas.



Hoy se encuentra en recuperación. Asegura que por los golpes en su cabeza todavía siente mareo y mucho malestar, pero agradece haber salido con vida de aquella situación.



“Ahora que tengo que ir a que me saquen los puntos tengo que decirle al doctor que me duele mucho mi rodilla derecha –cuenta el oficial–. Fueron varias contusiones y hematomas, pero por fortuna salió todo bien”.



Durante su recuperación, el intendente señala que el momento que vivió es una experiencia terrible que no le desea a nadie, pero por fortuna logró salir con vida, al igual que sus compañeros.

'Ahora debo tomarme 9 pastillas para poder dormir'

Cristian Barrios fue impactado por un chorro de agua del Esmad y quedó en coma dos días.



“Para dormir me toca tomarme como ocho pastillas. Ya no puedo concentrarme en algunas lectura o algo porque me da dolor de cabeza”.



Las palabras son de Cristian Barrios, quien todo desolado sostiene que no puede recordar con claridad y precisión, el momento en que fue impactado por el chorro de agua de una tanqueta del Esmad, durante una de las protestas sociales en Barranquilla



El impacto del chorro de agua lo tumbó. En la caída se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento.



“Cuando desperté habían pasado dos días y estaba en una clínica. No recordaba nada, solo reconocí a mi tío, que es con quien vivo, y a su hijo”, cuenta, este barranquillero, de 24 años de edad, y estudiante de cuarto semestre de Negocios Internacionales de la Universidad Americana.



El caso se registró el pasado 5 de mayo, en la calle 57 con carrera 46, durante las protestas. Cristian cuenta que estaba concentrados de manera pacífica en la Plaza de la Paz, cuando aparecieron unos vándalos que arremetieron contra un centro comercial de la zona.



Asegura apareció la policía y comenzó a dispersar a todos los manifestantes con gases lacrimógenos. El grupo de él corrió hacia abajo, buscando el centro, y fue cuando se encontraron a unos encapuchados intentando saquear un negocio.



“Les quitamos los electrodomésticos que se intentaban llevar y lo regresamos al negocio. Habían roto los vidrios del almacén y los quitamos y limpiamos para que nadie resultara herido. De repente apareció otra vez la policía, y nos atacaron porque pensaron que estábamos robando”.



Desde ese momento Cristian asegura que todo es confuso, no recuerda más. Ha visto videos en los que está con un escudo, pero no sabe cómo lo consiguió.



“La tanqueta esta como a dos metros cuando me lanzó el chorro de agua. Me tumba y al caer me golpee la cabeza con el pavimento. Me dicen que entre en convulsión”.



En los videos, él cuenta que ve a los policías lo rodean, hasta que llegan, asegura, periodistas y misión humanitaria ayudarlo. “Ellos (policías) como que estaban esperando que yo me levantara”, enfatiza para confrontar la información de la policía que asegura le prestaron los primeros auxilios.



Estando en la clínica trascendió que era portador de coronavirus, información, que él asegura, fue desmentida cuando le practicaron la prueba de covid-19 y salió negativo.



Como consecuencia de este accidente dice que perdió la fuerza en su brazo derecho. En estos momentos casi que no puede sostener nada en la mano.



Para poder dormir debe tomarse 9 pastillas, que le permiten controlar la presión arterial, lo relajarse y evitar los dolores de cabeza.



“Cuando salí de la clínica y me miré al espejo me dieron ganas de llorar de lo flaco. Quedé en las tablas”.



En estos momentos permanece en reposo y bajo observación médica. No puede hacer mayores esfuerzos, ni realizar actividades que demanden concentración, como leer, porque el dolor de cabeza es permanente.



“A pesar de lo que me pasó, Dios estuvo misericordia de mí y me salvó. Muchas personas y amigos han estado pendiente de mi estado de salud”.



Hoy cuando escucha las noticias no oculta su tristeza por lo que está pasando en el país. “Ha pasado más de un mes y seguimos en las mismas. Jóvenes torturados, desaparecidos, bloqueos, peleas y no pasada nada”.



Pero siente que su lucha no fue en vano. No sabe si será uno de los beneficiados con los cambios que están reclamando, pero de lo que sí está seguro es que la protesta social es justa, y no solo buscan cambiar muchas cosas en este país para los jóvenes, sino para los mismos policías que hoy los persiguen como si fueran delincuentes.

Daniel David Meléndez, el estudiante que perdió su ojo

El primer día del paro nacional, esa tarde del 28 de abril, fue impactado en su rostro por una granada de gas lacrimógeno que utiliza la fuerza pública.



“Las 4:30 y la 5:20 de la tarde, horas que marcan un reloj sin detener, se han fijado en mi cuerpo como marcas que siempre cargaré, en este tiempo, yo cantaba arengas, extendía mi brazo arriba, demostrando mi rasgo de inconformidad, entonces el estallido llegó, los integrantes del Esmad empezaron a moverse entre las calles, para dispersar a los manifestantes, luego llegó el sonido del disparo, me arrojaron un gas a la cara, a mi ojo derecho, parecían que nos estuvieran cazando.”, relata Daniel desde una clínica de Cali.



Daniel quedó tendido en el pavimento de la carrera 8 de Popayán, capital del Cauca. “Siento en la parte derecha de mi rostro el correr de la sangre, aturdido y dolorido por el impacto, un amigo y otras personas que me socorren, me llevan hasta la Cruz Roja”, dice.



Por la gravedad de su herida, es llevado en ambulancia al hospital San José, “se demoran en atenderme, me llega a lo lejos los ecos de los heridos que van ingresando, sentado solo en Urgencias siento como mi rostro chorrea sangre nuevamente. No me quiero hacer la pregunta, intentado evadir la tristeza que me estaba invadiendo ¿perderé el ojo?”, relata.



La dura realidad llegó después de ser atendido, su primer dictamen médico es trauma ocular y el ojo hinchado, lo que no permite determinar el estado por lo que le realizaron una ecografía y tomografía. Al día siguiente el médico le dijo tres palabras que le marcaron su vida, “perdiste el ojo”.



“Mi hermano me aprieta la mano fuerte, no llora, no lloramos me separan de él para la limpieza, mis lágrimas comienzan a caer, nunca había llorado con tanto dolor, él afuera, llora también, ahora le toca llamar a la casa, no hablo solo lloró el mensaje de mi diagnóstico”, cuenta.



Daniel fue sometido a una cirugía de reconstrucción del párpado y la zona externa, de la cual se recupera en una clínica de Cali, donde fue trasladado para la intervención.



Ahora, necesita dos cirugías más que le ayuden con el dolor y la hinchazón. “La EPS no me autorizó esta cirugía que es para disminuir la presión ocular y está en juego el nervio óptico del ojo, me la tengo que hacer cuanto antes para seguir en el proceso”, relata.



Cuesta cuatro millones de pesos por lo que está haciendo una campaña para recoger fondos.



La investigación aún no ha arrojado resultados sobre posibles responsables de este hecho. “He puesto las diferentes denuncias en las diferentes entidades, cómo la Fiscalía, Defensoría y derechos humanos, pero sigo en proceso de la investigación por parte de la Fiscalía, pero no se ha avanzado en busca del responsable”, indicó.

La joven que perdió cuatro dientes por impacto de lacrimógena en la cara

La mujer de 19 años, Leslye García, se encontraba en una movilización social en Medellín.



A Leslye le fracturaron un hueso maxilar y le tumbaron cuatro dientes tras una marcha en Medellín. El artefacto, que contenía gas lacrimógeno, fue disparado a tal punto que le impactó de forma directa en el rostro y le provocó una herida de aproximadamente cinco centímetros de profundidad.



Todo ocurrió en la movilización social del 22 de mayo y hoy, con dos cirugías realizadas —incluyendo una plástica—, esta joven de 19 años continúa esperando los implantes de sus dientes y una respuesta a las acciones legales emprendidas.



A las marchas de aquel día asistieron cerca de dos mil personas. El punto de llegada fue el Parque de los Deseos o ‘Parque de la Resistencia’, como fue bautizado durante el paro, y allí se realizó el plantón cultural que usualmente se desarrolla cuando los manifestantes se asientan.



Allí, también, se han presentado las más complejas extralimitaciones en el actuar policial y de la población civil.



“Yo creo que comparto muchos sueños con la gran mayoría de jóvenes colombianos. Además, quiero darles una vejez digna a mis padres. Es muy triste que en el país donde yo crecí no haya tantas posibilidades”, explica Leslye sobre sus motivaciones para apoyar el paro.



“Nunca había visto a los agentes del Esmad tan cerca. Activos. Yo me sentía en una película, la verdad. Me acuerdo de que detonó algo y yo simplemente no sabía qué pasaba. Mi amigo me preguntó que si me dieron y dije que sí”, relata sobre el momento en el que recibió el impacto.



En caso de graduarse como fisioterapeuta, ella sería la primera profesional de sus familias. La historia de su acceso a la educación superior se asemeja a la de muchas personas jóvenes del país: no alcanzó el puntaje para ingresar a la universidad pública, sus padres se miden en los gastos y juntos suman deudas para costear los estudios.



A esta joven estudiante le pusieron dos placas rectas y cuatro tornillos de titanio en la primera cirugía de la fractura del maxilar inferior, realizada el 23 de mayo. De todas las técnicas que existían, y de acuerdo con lo que cuenta Leslye sobre la explicación del médico, se utilizó una que le dejaba “bastante reforzada la mandíbula para no correr riesgos más adelante. Me dijo que yo estaba totalmente reventada por dentro, que esa es la razón por la que estoy tan cosida en la parte interior de la boca”.



El mismo día de la primera cirugía, Leslye recibió una segunda intervención para mejorar la apariencia de su herida. Ahora, se encuentra a la espera de una cita de valoración para conocer el costo de los cuatro implantes que necesitará en el lado izquierdo de su boca.



En lo que ha transcurrido del paro nacional, diferentes grupos de APH han surgido para acompañar a las personas y dar primeros auxilios en caso de una emergencia. Grupos como el Bloque Popular de Salud (BPS) han realizado acompañamiento a movilizaciones desde el 5 de mayo y han participado de manera activa durante catorce días.



Entre la información recopilada, y con corte al 3 de junio, tienen registro de 204 pacientes, sin incluir a las personas gaseadas que se acercan por un neutralizador o agua. Así, han atendido ocho traumas oculares, 15 traumas en miembro superior por impacto, seis quemaduras, 19 trauma en miembro inferior por impacto, seis heridas por objeto corto punzante en miembro superior, 10 heridas por objeto corto punzante en miembro inferior y cuatro heridas por objeto corto punzante en tórax y abdomen.



Así mismo, tienen registradas 26 crisis respiratorias, cinco ataques de pánico, 13 desmayos, cuatro traumas faciales, seis traumas craneoencefálicos, un caso de hipotermia y han realizado varias curaciones de heridas previas.



