Se conocen más detalles del atentado sicarial perpetrado por tres hombres armados a una cantina que dejó dos muertos y nueve heridos en la madrugada de este lunes en el municipio de San Juan del Cesar (La Guajira).



De acuerdo con el relato de varias personas heridas, los tres hombres llegaron a bordo de una motocicleta disparando indiscriminadamente contra todas las personas que se encontraban en el lugar.

“Yo estaba sentado y de repente más sentí la balacera. No hubo discusión de nada, el man llegó de repente echando plomo para todo el mundo que estaba ahí”, indicó Fernando Araujo, quien resultó herido a la altura del tobillo.



Nufer Pérez Rico, otro de los heridos relata que ya se iba a acostar, pero un amigo lo llamó para brindarle una cerveza y cuando el salió a buscarla, llegó uno de los sicarios haciendo tiros.



“Ese tipo hizo tiros por todas partes, hasta que nos agarró a varias personas, yo caí al suelo y me trajeron para el hospital, allí fueron llegando uno a uno de los heridos”, indicó Pérez, quien recibió un impacto de bala que le fracturó el brazo izquierdo.



“Llegaron haciendo tiro a lo loco, como me dispararon enseguida salí corriendo y me metí al cuarto y después que dispararon se fueron en moto”, relató una menor de 16 años, que resultó herida en el pie.



Otra de las personas heridas con un disparo de bala a la altura de la cadera es Ana Isabel García, de 28 años de edad, se encontraba junto a Anuar, su novio, quien falleció en el atentado.



“Estaba sentada en las piernas del novio mío y cuando sentimos fueron los disparos”, señala la joven.



El hecho se registró en una cantina ubicada en la carrera 1 con calle 2 sur, en el barrio Nueva Colombia, ubicado cerca a la vía al corregimiento de Pondores, la cual comenzó a funcionar desde carnavales.



Las víctimas fueron identificadas como Dayana Marcela Mejía López, de 31 años; quien trabajaba en Supergiros y Anuar Dayan Orozco Cuello, hijo de una reconocida docente de la localidad. Se espera que el sepelio se realice este lunes.



Mientras que los nueve heridos se encuentran estables, sin que las heridas representen riesgos para sus vidas.

Ofrecen recompensa

Hasta 10 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades para quien entregue información que permita dar con la identidad de las tres personas que cometieron este horrendo crimen que tiene consternado a la población.



Así mismo, tratan de identificar si pertenecen a algún grupo delincuencial o armado.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha