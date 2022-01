Un hombre hirió y golpeó a su compañera sentimental, tras impedir que revisara las conversaciones privadas de sus redes sociales, que sostenía a través de un celular.



El lamentable episodio ocurrió recientemente en Valledupar, cuando la afectada, Heidi Castillo, se alistaba para cumplir su jornada laboral.



(Además: Francisco Zumaqué habla de Karibanías, obra musical que trae a Cartagena)



“Dos días antes de la agresión, mi marido me vendió su celular. Pero nunca borró su correo ni las cuentas de sus redes sociales, porque se le había olvidado la clave. Cada vez que él sostenía una conversación en sus redes, llegaba una notificación al celular”, relató la afectada, Heidi Castillo.

'Me acusó de hackearle las cuentas`

Él abrió el escaparte, sacó una correa. Pero cuando vio que me quejaba del dolor, se arrepintió. FACEBOOK

TWITTER

Argumenta la mujer que la agresión se generó tras una fuerte discusión que sostuvo con su pareja, Oscar David Villalba Castro, de 24 años, luego de que un amigo mutuo, supuestamente, le comentara que ella le revisaba los mensajes de Facebook.



“Yo le comenté la situación a un amigo, tal vez en medio de unos tragos, él se lo contó a mi marido, quien me acusó de hackearle las cuentas. Entonces me advirtió: `Sino quieres que te mate, o te haga daño, deja de revisarme mi teléfono. Le aclaré que se trataba de un mal entendido, que no me sabía su clave, pero no me creyó', aseguró Castillo.



(Le puede interesar: La guerra que azota Arauca: 23 muertos en combate de Eln y disidentes)



La joven, de 23 años de edad, sostenía una relación desde hace un año con Villalba.



Afirma que, al intentar salir de la casa, el hombre de forma agresiva, pretendió que le entregara el celular.



(También: Ómicron: confirmados cuatro casosen Montería)





Al no conseguir el objetivo, el supuesto agresor se abalanzó contra ella y logró dominar la escena. La atacó con un arma cortopunzante en la pierna izquierda, luego le ocasionó múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo.



“Le dije que lo mejor era separarnos, eso lo ofuscó más. Me golpeó en la cara, me arrastró en el piso, me dio patadas en las costillas y luego me hirió en la pierna con una navaja. Dijo que me quitara la blusa que llevaba puesta, porque yo saldría de ese lugar apuñalada”, recalcó la mujer.



Ella, en un rápido movimiento, logró esquivar al atacante y le suplicó que la dejara salir, para pedir asistencia médica ya que la pierna le sangraba.

La denuncia fue instaurada en la Fiscalía

En otras ocasiones me maltrató, pero me negué a denunciarlo porque era ‘la luz de mis ojos’. De momento tiene una orden de alejamiento y estoy viviendo con mis padres FACEBOOK

TWITTER

“Él abrió el escaparte, sacó una correa. Pero cuando vio que me quejaba del dolor, se arrepintió. Sentí que no tenía fuerzas, que no podía respirar y le pedí que me dejara salir, a lo que él accedió”, comenta.



La mujer acudió ante los familiares de su marido, que residen cerca de su sector, quienes la llevaron a un centro hospitalario de la capital del Cesar.



La denuncia fue instaurada en la fiscalía general de La Nación por parte de la afectada, quien solicita que actúen con celeridad.



“En otras ocasiones me maltrató, pero me negué a denunciarlo porque era ‘la luz de mis ojos’. De momento tiene una orden de alejamiento y estoy viviendo con mis padres”, subrayó la joven.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

Video: conductor golpeó en la cara a policía que lo detuvo por un accidente

El conmovedor mensaje de Christian Daes por el fallecimiento de su padre