Herencia negra habría favorecido bajas cifras de contagio en Cartagena

El médico neurocirujano Rubén Sabogal, presidente de la mesa de la salud en Cartagena y Bolívar, se ha convertido en el polo a tierra de esta lucha contra la pandemia, y sus predicciones y alertas han sido clave para las autoridades de la salud de la región.



EL TIEMPO habló con Sabogal sobre la posible llegada del tercer pico de la pandemia en los próximos días al corralito de piedra.

¿Qué esperamos del tercer pico de la pandemia en Cartagena?



Esta semana va a ser crítica para definir si la pandemia se va a desbordar. Vamos a esperar hasta el sábado y domingo cuando tendremos los verdaderos alcances de la curva epidemiológica.



(En contexto: Cartagena decreta el pico y cédula a partir de hoy)

¿Las cifras de contagios de las últimas que le dicen?



La próxima semana va a ser definitiva. Por ahora sabemos que tenemos 1,3 de Rt, es decir que cada persona diagnosticada va a contagiar a dos personas más. Hoy tenemos un promedio de 200 casos diarios. Al final del mes serán 6 mil positivos para un total de 18 mil contagiados. En cuanto a muertes, tenemos una tasa de letalidad diaria de 1,2.

Facebook Twitter Linkedin

médico neurocirujano Rubén Sabogal, presidente de la mesa de la salud en Cartagena y Bolívar Foto: Mesa de la salud

¿Por qué siendo ciudades vecinas y de un mismo circuito turístico, la pandemia se volvió a disparar en Barranquilla y Santa Marta, y en Cartagena los contagios se mantienen estables?



Es posible que las cifras reportadas sean inferiores a los casos reales. Al día de hoy tenemos un reporte de 60 mil casos pero esa cifra podría ser un 50 por ciento más. Cada persona positiva podría contagiar a dos, incluso tres más.

Cartagena debería estar en este momento en un 40 por ciento de inmunidad de rebaño. Es nuestra hipótesis.

Además, ¿Esta es una ciudad donde la gente no se está cuidando como debería ser?



La característica racial de la población ha jugado a favor de la ciudad. Es más, las mismas condiciones de hacinamiento de las comunidades pudo aumentar la capacidad de la inmunidad de rebaño. Por ejemplo, en una vivienda de 30 metros una persona positiva contagia a otros 9 y se inmunizaron. El hacinamiento se puedo convertir en un factor favorable.



En contexto: Atención, turistas: habrá toque de queda en Cartagena)

Además, ¿Esta es una ciudad donde la gente no se está cuidando como debería ser?



El factor racial ha sido clave para contener la pandemia en Cartagena. He visto comunidades en Tierrabaja, Pontezuela, Bayunca, Olaya Herrera donde la gente no tiene ningún autocuidado, y aun así el brote pandémico es muy bajo. Analicemos el continente africano cuyas afectaciones han sido menores, con respecto al resto del mundo: hay inmunidad natural.

El factor racial ha sido clave para contener la pandemia en Cartagena. He visto comunidades en Tierrabaja, Pontezuela, Bayunca, Olaya Herrera donde la gente no tiene ningún autocuidado... FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo ve el avance de la vacunación en el país?



Vamos a una velocidad de inmunización muy débil. Apenas tenemos inmunizados a menos del 5 por ciento de la población. La pandemia va a tener varios picos y si se tuviera el 70 por ciento de inmunidad de rebaño y probablemente tendríamos otras situaciones hoy.



(Además: Tras cuestionamientos por sus títulos, renuncia gerente de EPM)

¿Cuándo va a finalizar esta pesadilla?

Creemos que en el primer semestre del 2023 vamos a tener números favorables.

Creemos que en el primer semestre del 2023 vamos a tener números favorables. FACEBOOK

TWITTER

¿Qué lectura hace usted de la forma como ha sido manejada la pandemia desde el Distrito?



Como mesa de la salud de la región enviamos un documento donde solicitamos una serie de medidas. Aplaudimos todas las medidas celebradas hasta ahora y se han dado pasos importantes, que nos han permitido estabilidad. No obstante, hemos discrepado con la alcaldía en algunas medidas que hemos considerado tardías. En estos casos se debe ir delante de la enfermedad, no atrás.

¿En cuáles medidas se ha debido reaccionar mejor?



Ha habido momento en los cuales debimos ser más agresivos en medidas como el pico y cédula. También en medidas como la alerta naranja.

¿Cómo está la capacidad de las clínicas y hospitales de Cartagena, previo a un posible tercer pico de contagios?



Hay 5 clínicas que ya colapsaron: Madre Bernarda, Medihelp, La Nuestra, Fire y Cartagena del Mar, las cuales ya tienen un ciento por ciento de ocupación de camas UCI.

Facebook Twitter Linkedin

La ocupación de camas UCI está en 86 por ciento. Foto: Archivo/EL TIEMPO

¿Cómo está el hospital universitario?

¿Cómo está el hospital universitario?



El hospital universitario tiene una ocupación del ciento por ciento para hospitalización covid y 50 por ciento para cuidados intensivos. El hospital tiene 69 camas de cuidados intensivos y 36 camas para cuidados intermedios. Allí están incluidos también pacientes covid y no covid.

Después de lo que ha mostrado hasta ahora esta pandemia, ¿Cuántos picos más podríamos enfrentar?



Este año por lo menos dos picos más, y en el 2022 dos picos más, para finalizar en el primer semestre del 2023.

¿Ha mutado el virus? ¿Estamos enfrentando una pandemia más severa que el año pasado?



El virus ha ido provocando cambios y está siendo más agresivo. Ahora por ejemplo tenemos mucha gente enferma menor de 50 años.



(Lo invitamos a leer: Amor y lealtad: cantó en semáforo, nadie lo ayudó y su perro lo animó)

¿Cree enfrentamos en territorio colombiano alguna cepa generada en el extranjero?



En Colombia aún no se ha identificado ninguna cepa, pero presumimos que hay variaciones autóctonas del mismo virus. Sin embargo, aún no tenemos la capacidad de señalar una cepa invasiva.

¿Cómo ven ustedes el profesionalismo y entrega del personal médico y en general de la primera línea de batalla en Cartagena contra esta pandemia?



Desde la mesa de la salud para Cartagena y Bolívar queremos resaltar la actitud asumida por el personal sanitario, médicos, terapeutas, enfermeras auxiliares y personal administrativo. Sin ellos no hubiera sido posible sacar adelante esta difícil situación.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas

Lo invitamos a leer más noticias Colombia

Hombre mató a un amigo con una bola de billar

1.557 toneladas de basura han sacado de arroyos en Barranquilla