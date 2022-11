En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por diez años al exgobernador de Bolívar, Juan Carlos Gossaín Rognini (2012 – 2015), por permitir el pago de más de $16 mil millones a dos IPS por conceptos relacionados con atención de pacientes de hemofilia, sin que existiera relación contractual con ellas.



(Además: William Dau le pide ‘la paz total’ al Concejo de Cartagena: video)



El ente de control señala que el monto que autorizó pagar el exmandatario obedeció a la prestación de servicios de salud por medio de las IPS Fundación Ciénaga de la Virgen y Asistegral, con lo que omitió el cumplimiento de la normativa que regula la obligatoriedad de contratar Empresas Sociales del Estado, ESE, para la atención de pacientes.

Fue mi intención al culminar el mandato de gobernador alejarme de la política, ahora ya es oficial, lo lograron quienes así lo necesitaban.Lo que si no podrán nunca es limpiarse de semejante infamia.Vuelven los titulares y los perros a ladrar. Sigo mirando con la frente en alto⏺ — Juan carlos Gossaín Rognini (@JCGossain) November 1, 2022

'Quedó demostrado que la IPS prestó los servicios que le fueron pagados', responde Gossaín

En 2020 la Fiscalía General (delegada ante la corte suprema)archivó toda actuación contra mi en el caso de pacientes hemofilicos señalando que no es atribuible ninguna acción FACEBOOK

TWITTER

"La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 evidenció que el disciplinable no ejerció la debida función de vigilancia y control frente a las funciones delegadas y avaló el pago de $16.019.388.888 por concepto de procedimientos médicos que no cumplían los parámetros señalados por el Consejo de Estado, requeridos parta la prestación de los servicios de salud", señala el Ministerio Público, que encontró acreditada la comisión de la falta de Gossaín Rognini y la calificó de forma definitiva como "gravísima cometida a título de culpa gravísima".



"En el año 2017, la Contraloría General me vincula a un proceso de responsabilidad por irregularidades en el caso de pacientes hemofilicos y filtran mediáticamente un posible detrimento de más de veintisiete mil millones de pesos. Al final, en el 2019 me impuso una sanción por haber pagado una factura (resolución)de $1.205 millones sin el cumplimiento de requisitos legales, aunque quedò demostrado que la IPS prestò los servicios que le fueron pagados", dijo Gossaín en su cuenta de Twitter.



(Le puede interesar: La emprendedora de 10 años que levantó 15 mil dólares para impulsar su empresa)

'La factura por la que me sancionan fue pagada en noviembre de 2012', dice Gossaín

Facebook Twitter Linkedin

Las IPS cobraban millonarias cuentas a Gobernación de Sucre con documentos y pruebas falsas de pacientes inexistentes. Foto: Gudilfredo Avendaño Méndez

La factura por la que me sancionan fue pagada en noviembre de 2012, tres meses después que a la Secretaría de salud de Bolívar le levantaran la intervención la Superintendencia de salud FACEBOOK

TWITTER

La destitución e inhabilidad por 10 años cobija a la secretaria de salud titular, Ana María del Carmen Álvarez Castillo; a la encargada, Bertha María Pérez López; por 12 años a la directora técnica de aseguramiento y prestación de los servicios de la Secretaría de Salud, Nacha Newball Jiménez; y sanción de suspensión por cuatro meses a Luis Eduardo Ortiz Herrera, profesional especializado de la precitada Gobernación.



"La factura por la que me sancionan fue pagada en noviembre de 2012, tres meses después que a la Secretaría de salud de Bolívar le levantaran la intervención que sobre ella tenía la Superintendencia de salud- explica el exgobernador de Bolívar-. La misma entidad que dejó revisada y auditada la factura que yo terminé firmando para ser pagada. La misma entidad que durante cuatro años anteriores pagó facturas o resoluciones similares sin que hasta fecha de hoy se le hubiese señalado por irregularidades".



(Vale la pena leer, En video: pareja encontró plaga de cucarachas en Fetiche, motel de Ibagué)



Contra la decisión, procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Servidores de Elección Popular.



"En 2020 la Fiscalía General (delegada ante la corte suprema)archivó toda actuación contra mi en el caso de pacientes hemofilicos señalando que no es atribuible ninguna acción “ni por apropiación de recursos del estado, ni por prevaricato por omisión en la defensa de la entidad”, insiste Gossaín.



Cartagena