Aerocivil investigará aterrizaje de helicóptero en cancha de Mariquita

La Aerocivil señaló que adelantará una investigación para determinar presuntas responsabilidades del operador de vuelo luego de la denuncia de ciudadanos del norte del Tolima sobre el peligro en el que estuvieron más de 20 niños tras el aterrizaje de un helicóptero en una cancha de fútbol.

La denuncia con un vídeo fue presentada en redes sociales por Luis Fernando Montoya, periodista y director del periódico El Puente, quien afirmó que el helicóptero de la empresa Helisur transportaba a Rodrigo Villalba, dirigente político del Huila que aspira al Senado de la República.



"El aterrizaje puso en peligro la vida de más de 20 niños que jugaban fútbol en la cancha de Mariquita, ubicada junto al aeropuerto del municipio", aseguró el periodista.

En un comunicado, la empresa Helisur señaló que “la perspectiva y profundidad del espacio de la persona que realizo la grabación son diferentes a las que se tenía desde el aire para el aterrizaje, se realizó previamente reconocimiento de la zona y se dio tiempo para que la cancha fuera desocupada por los niños hacia la parte norte de la misma tal como se muestra en el video”.

Al parece en el aeronave se transportaba un político que hacía campaña en Mariquita, Tolima.



“Cuando se contó con el espacio libre para el aterrizaje se procedió con el mismo, sin poner en riesgo la vida de las personas en tierra, ni en el aire dentro de la aeronave”, señaló Helisur.

El aterrizaje puso en peligro la vida de más de 20 niños que jugaban fútbol en la cancha de Mariquita, ubicada junto al aeropuerto del municipio

Finalmente, en un comunicado, el senador Rodrigo Villalba afirmó que la empresa se encuentra debidamente registrada con pilotos capacitados y certificados para este tipo de vuelos.



“El aterrizaje se realizó cumpliendo todos los protocolos y con autorización de la alcaldía de Mariquita y la Aeronáutica Civil", dijo el senador Villalba.



Sin embargo, en la tarde de este lunes, César Bermúdez Paz, secretario de gobierno en Mariquita (Tolima) afirmó que la Alcaldía no concedió permiso para el aterrizaje de un helicóptero en una cancha donde jugaban fútbol más de 20 niños.

En mi despacho no hay solicitudes de ese tipo, lo que quiere decir que el aterrizaje de la aeronave no estaba autorizado

“En mi despacho no hay solicitudes de ese tipo, lo que quiere decir que el aterrizaje de la aeronave no estaba autorizado”, señaló el funcionario y agregó que, “¿cómo iba a expedir permiso si nunca me llegó la solicitud a mi despacho?”.



Sobre esa situación, señaló que el piloto tiene enorme responsabilidad “pues, al ver niños jugando en la cancha, debió abortar el aterrizaje y cambiar el rumbo”.

