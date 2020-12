Estas fueron las noticias más importantes de Colombia en el 2020

Durante este 2020, el país se conmocionó por varios hechos, como los asesinatos de líderes sociales, masacres y otras tragedias. En medio de la pandemia, el país no dejó de lado tormentas políticas y también vivió dolorosos hechos como el asesinato de cinco menores de edad, en Cali.



Estas son algunas de las noticias más destacadas de este 2020 en Colombia:

Volvieron las masacres, van 80 y 340 muertos

Las 80 masacres –según Indepaz– que se han registrado en el país en lo que va del año recuerdan esos años de terror en los que cientos fueron asesinados por paramilitares y guerrilleros durante los años más duros del conflicto. Este año, 340 personas han muerto, en su mayoría a manos de los grupos ilegales que están detrás del control de las economías ilícitas en las regiones.



Indígenas y líderes sociales, los principales blancos de los ataques. Foto: Archivo EL TIEMPO

Los departamentos más afectados han sido Antioquia, con 18; Cauca, con 13, y Nariño, con 9. La temporada más violenta se vivió en los meses de agosto y septiembre, cuando se registraron 11 y 16 masacres, respectivamente. Los municipios donde se han presentado estos hechos son los mismos en donde están asesinando a los líderes sociales.

El ataque contra cinco menores que conmovió al país

El 11 de agosto, en el barrio Llano Verde, oriente de Cali, el asesinato de cinco menores, entre los 14 y 16 años, conmocionó al país.

Llano Verde sigue de luto. La comunidad pide la verdad de la masacre. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Líderes de la zona y hasta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes), así como la lideresa Francia Márquez, repudiaron la masacre y señalaron que fue un genocidio contra la población afro en Cali y Colombia.



Por este crimen fueron capturados Juan Carlos Loaiza Ocampo y Jefferson Marcial Angulo Quiñónez, quienes se encuentran bajo medida de aseguramiento en centro carcelario a la espera de recibir una condena que podría ser de hasta 60 años.



Mientras tanto, Alejandro Bejarano, otro de los señalados de participar en el crimen, se encuentra prófugo y sobre él reposan otras dos condenas.

Ni la pandemia detuvo las muertes de líderes sociales

Los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos tampoco cesaron este año. El primero en morir fue Carlos Andrés Cardona Ruiz, en Ituango, Antioquia, el 2 de enero. Desde ese día Indepaz registró 289 homicidios, y el de Freddy Agustín Barragán, en Cúcuta, es el último del que se tiene registro. Fue el 9 de diciembre.

Entre enero y septiembre del 2020, en Colombia fueron asesinados 135 defensores de DD. HH., según datos de Somos Defensores. Foto: Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO

Según las investigaciones de las autoridades, los líderes han sido asesinados por grupos armados como el ‘clan del Golfo’, el Eln y las disidencias de las Farc, quienes ven estas figuras como una amenaza para controlar el territorio.



Uno de los casos más sonados este año fue el de la ambientalista colomboespañola Juana Perea, quien fue asesinada el 28 de octubre en Nuquí, Chocó. El ‘clan del Golfo’ sería el autor.

Tasajera: 45 muertos al saquear un camión

El 6 de julio, la mayoría de los colombianos escucharon por primera vez que en Pueblo Viejo, Magdalena, existe un corregimiento llamado Tasajera. Pero este descubrimiento no estaba relacionado con una noticia positiva, sino con una tragedia.

Reunión que estuvo marcada por el llanto de hombres y mujeres en honor a las víctimas. Foto: Roger Urieles

Hacia las 7:40 a. m., un camión cisterna con 5.950 galones de gasolina se volcó. Ahí empezó la desgracia que dejó un saldo de 45 muertos después de que el vehículo se incendió mientras decenas de personas con pimpinas, vasijas y baldes vaciaban su carga. Sucedió a las 8:30 de la mañana.



“La gente estaba ciega y sorda. No prestaban atención a la advertencia que les hice yo, ni tampoco la policía, por eso, en cuanto los vi haciendo maniobras para sacar la batería, les dije a los agentes que debíamos alejarnos porque eso iba a explotar”, contó en su momento Manuel Cataño Hernández, el conductor del camión.



Según las investigaciones, la causa del incendio fue la manipulación indebida de la batería, pues al ser extraída por las personas generó una chispa que hizo arder el vehículo y a todos los que se encontraban cerca, en cuestión de segundos.



En principio, los muertos fueron siete, pero con el paso de los días fueron muriendo la mayoría de los heridos, que habían sido trasladados hasta hospitales de primer nivel en diferentes ciudades.

Carne de burro en el PAE, escándalo en Santander

En septiembre se reveló un escándalo que empañó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) de Bucaramanga y Santander. Fernando Trujillo –un comerciante de carne de la región– fue capturado luego de que la Fiscalía probó que estaría vendiendo carne de burro y caballo para los estudiantes del PAE.

La carne de burro y/o caballo que hacían pasar por carne de res a base de químicos. Foto: Fiscalía General de la Nación

Trujillo habría sometido a un proceso químico la carne para hacerla pasar como carne de res y posteriormente venderla.



Aunque se lo acusa de corrupción de alimentos en concurso homogéneo y simultáneo en 18 oportunidades, fraude procesal y falsedad en documento privado, en noviembre un juez le dio el beneficio de casa por cárcel argumentando que es cabeza de hogar.

Tormenta política por renuncia masiva en EPM

Por primera vez se registró una renuncia masiva en la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM). El detonante fue una demanda que presentó la empresa contra los constructores de Hidroituango por 9,9 billones de pesos.

Daniel Quintero anunció que EPM emprenderá acciones legales por $9,9 billones contra los constructores, interventores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango . Foto: Archivo/El Tiempo

Esta demanda fue liderada por el alcalde Daniel Quintero y el gerente de EPM sin consultar previamente a la junta directiva. Esta renuncia masiva generó una tormenta política que despertó el malestar de un sector de la política tradicional antioqueña (especialmente el uribismo) y puso fin a una alianza que tenían el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y los anteriores alcaldes.



Y aunque Quintero nombró una nueva junta, esto profundizó las diferencias entre el alcalde y sus opositores. ​

El crimen de Juliana Giraldo por el disparo de un soldado

El 24 de septiembre, un soldado disparó contra Juliana Giraldo Díaz, una mujer de 38 años que se movilizaba en compañía de su esposo por una carretera en zona rural de Miranda, Cauca.

Juliana Giraldo, de 38 años, era estilista. Nació en Jamundí, Valle del Cauca. Foto: Juliana Giraldo

Según las primeras versiones, un grupo de militares que se encontraba en un puesto de control le hicieron señales al vehículo para que se detuviera y, como no frenó, los soldados hicieron disparos al suelo; sin embargo, la pareja de Juliana indicó que el presunto puesto de control no se encontraba debidamente señalado y los soldados dispararon contra el carro sin ninguna razón.



En octubre se imputaron cargos contra el soldado que disparó, ya que según el informe de criminalística, el disparo fue en línea recta y no contra el suelo.

NACIÓN

