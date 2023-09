La comunidad indígena de Bichuvara, con asentamiento en la zona rural del municipio de Pueblo Rico (Risaralda) ha manifestado públicamente el temor con el que viven hace poco más de una semana. Según contaron, es a causa de un supuesto ente paranormal que está atemorizando a los pobladores, los cuales llevan días en casetas del centro poblado sin ir a las fincas a recoger sus alimentos.



La situación se vendría presentando después de que una joven de 12 años falleció producto de una autolesión.

“Después del entierro se presentaban ruidos a los alrededores de la casa. Uno de los muchachos de la comunidad la vio y se mostraba como una cosa negra que parece una persona con rasgos de animal. Fueron a buscar a la guardia indígena, pero no pudieron alcanzarlo”, dijo a EL TIEMPO Ricardo Queragama, poblador y docente de la zona.



Queragama aseguró que el temor se ha extendido a toda la población, pues los ruidos extraños, que parecen gruñido de un animal, se sienten por todo el caserío, especialmente en horas de la noche.



“En mi casa me pasó, eran las 9:30 de la noche y yo sentí un ruido raro, salí afuera y no vi nada; la verdad sí da susto. Ya varios estamos trasnochando para cuidar y no estamos yendo a las fincas porque nos da miedo qué pueda ser”, apuntó.



Una de las primeras personas en conocer el extraño suceso fue el personero de Pueblo Rico, Danilo Mejía, quien visitó a inicios de semana a la comunidad, pues ya no tienen alimentos.



“Ellos dicen que está en el monte y persigue a la gente, entonces no están yendo a las fincas a recoger el revuelto o el maíz del que se alimentan, pues las parcelas están a masomenos una hora del caserío. Eso ya está generando una situación humanitaria compleja”, expresó el funcionario.



Mejía señaló que se gestionó con la Gobernación de Risaralda la posibilidad de brindar alimentos a esta población mientras se resuelve la situación. Esto se espera que se dé este viernes, para cuando se tiene programado un ritual con varios líderes y médicos indígenas que puedan calmar la situación que estarían viviendo los cerca de 520 pobladores de esta comunidad.



“Se están analizando las posibilidades de estas ayudas, pero no es fácil porque no hay una situación con descripción en la ley que permita disponer recursos para eso”, agregó.



El Personero señaló que también esperan poder abordar el tema con la comunidad y descartar que se trate de una posible histeria colectiva derivada de las fuertes imágenes que se difundieron entre la comunidad del cuerpo post mortem de la menor, el cual fue velado en su casa por más de 24 horas.



“La comunidad tiene sus creencias y nosotros las respetamos, pero es claro que en esa zona se convive diariamente con platas, árboles, vientos, animales; se producen sombras y sonidos que pueden confundir y causar pánico o una sugestión. Nos resta acompañarlos para que vuelvan cuanto antes a la normalidad”, agregó el funcionario.



Por su parte, el alcalde de Pueblo Rico, Leonardo Fabio Siágama, señaló que esta comunidad Embera Chamí le ha expresado que se siente muy atemorizada, por lo que al ritual de este viernes asistirán no solo los médicos indígenas que abordarán el tema con sus saberes ancestrales, sino también los presbíteros católicos para analizar la situación y darle tranquilidad a los pobladores.



Laura Usma

Especial para EL TIEMPO

PEREIRA