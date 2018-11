¿Hay un asesino serial suelto en Colombia?

El primer asesino en serie de quien se tiene memoria en Colombia es Nepomuceno Matallana, quien por con su carácter frío y manipulador logró estafar y matar a aproximadamente 35 personas en la década de 1940.

Tras este hombre siguieron nombres como el de Pedro Alonso López, conocido como el ‘monstruo de los Andes; Daniel Camargo Barbosa, llamado el ‘sádico del Charquito; Luis Alfredo Garavito, ‘La Bestia’; Manuel Octavio Bermúdez, ‘el monstruo de los Cañaduzales’; Luis Gregorio Ramírez, denominado el ‘asesino de la soga, y Freddy Valencia, el ‘monstruo de Monserrate’.



Desenmascarar a cada uno de estos asesinos en serie fue una tarea que duró incluso décadas, mientras tanto estos hombres seguían incrementando su prontuario criminal.

Para Edwin Olaya, perfilador criminal, Colombia viene de un aprendizaje de décadas de cómo hacer investigación criminal y el fenómeno de los asesinos en serie no se había visibilizado lo suficiente para adecuar protocolos de atención.



“En el país todavía carecemos de bases de datos suficientes que permitan a la Policía Judicial conectar casos”, indicó.



Muchos de los asesinos en serie en Colombia se excusaron en una niñez con dificultades por violencia y abuso sexual, Alejandra Serrano, periodista y especialista en psicología jurídica, considera que tienen que ver factores como el biológico, sicológico, el contexto o el ambiente en el que se mueve; es decir, una mezcla de muchas cosas que puede afectar a las personas para cometer ese tipo de delitos.



“Pueden haber tenido un pasado difícil, pero eso jamás los excusara de lo que hicieron”, manifiesta Serrano.



El también especialista en psicología jurídica y experto forense, Orlando Jiménez, agrega que una cosa es la explicación, la cual cae en el terreno científico y en ocasiones se halla una historia de abuso y privación afectiva, lo que explica las razones por las que son así. No obstante, en el terreno de la justificación no hay cómo hacerlo.

¿Garavito puede ‘curarse´?

Los expertos coinciden que en Colombia no hay mucha rigurosidad en el tema del abordaje terapéutico en la población carcelaria y es poco probable que pueda haber resultados.



“A Luis Alfredo Garavito, como sicópata, es muy difícil que algún tratamiento lo pueda rehabilitar o disminuya el gusto de lo que les hacía a los niños. No creo que pueda haber rehabilitación”, indicó Olaya.



A esta explicación se suma que en los intentos que se han dado en diferentes escenarios para rehabilitar a estas personas no hay resultados alentadores y son desesperanzador, pues de momento no hay tratamiento efectivo para orientar a estas personas.



Sobre las posibilidades de que un nuevo asesino serial esté suelto en Colombia, los expertos consideran que hay probabilidad que exista.



“En Colombia hay muchas formas de violencia y la serial se visibiliza cuando se ven los resultados de muertes, es allí cuando uno se dan cuenta, todo se hace de manera aislada, con una víctima al tiempo”, manifestó Olaya.



En su explicación añadió que no es fácil rastrearlos y, sin generar alarma, se debe decir que los asesinos en serie hacen parte de nuestra criminalidad, por lo que debe haber delincuentes de este tipo actuando.

