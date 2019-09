‘Hay retroceso en seguridad electoral’: Juan F. Cristo

El Estado colombiano bajó la guardia, no se preparó y no realizó el despliegue suficiente para evitar los asesinatos y amenazas a candidatos que se han registrado en varias zonas del país.



Así lo aseguró el exministro Juan Fernando Cristo, quien vino a Bucaramanga para participar anoche en un conversatorio que se desarrolló en marco de la Semana por la Paz, que organiza la Gobernación de Santander.

El dirigente cucuteño, que hizo parte del gobierno de Juan Manuel Santos, y perteneció al grupo de funcionarios delegados para los diálogos de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc, criticó al Gobierno actual por la tensa situación que se vive antes de las elecciones regionales del próximo 27 de octubre.



“Lo que me parece es que es lamentable el retroceso en materia de seguridad electoral, las elecciones del 2015 y 2018 fueron las más pacíficas y tranquilas en la historia. No hubo preparación del Estado colombiano para este proceso electoral, se bajó la guarida, no hubo el despliegue suficiente, la reacción ha sido lenta, tardía y débil”, dijo el exministro del Interior.

Cristo, durante su intervención anoche, se refirió a varios apartes del libro 'Disparos a la paz', que escribió junto con el exministro Guillermo Rivera, donde se revelan situaciones vividas durante los diálogos con las Farc.



El exfuncionario invitó a defender el acuerdo logrado. “Lo que se hizo con las Farc es un ejemplo que debería servir al país en medio de la polarización, acá no podemos seguir discutiendo eternamente sobre la guerra”, insistió Cristo.





