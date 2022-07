Las avenidas, parques y playas de Santa Marta permanecen repletas de perros y gatos que viven en condición de calle.



(Además : La tala de un centenario árbol en Chorrera, Atlántico, prende polémica)



La Veeduría de Bienestar Animal de esta ciudad, criticó a la administración distrital por la falta de políticas públicas con acciones concretas que permitan evitar la proliferación y abandono de estas dos especies.

Según este grupo de defensores de animales, ya son más de 12 mil perros y gatos los que recorren diariamente las calles en busca de comida, agua y sin ningún rumbo fijo.



Adriana Pabón, vicepresidenta de VPAS dijo que las fundaciones que trabajan por el bienestar animal están colapsadas.



(También : En Riohacha rechazan muerte de joven barranquillera)



“No hay forma de ayudar a estos perros y gatos, que sufren de desnutrición, garrapatas en exceso y otras enfermedades graves”, manifestó Pabón.



La veeduría denunció que a pesar que una acción de tutela obligó a la Alcaldía a

ejecutar inmediatamente un plan para atender esta problemática, no hay resultados positivos.



La medida judicial ordenaba que se llevaran a cabo esterilizaciones masivas y permanentes, censo de población animal, incluida la callejera y la construcción del Centro de Bienestar Animal.



Al respecto, la vicepresidenta de la veeduría indicó que únicamente se iniciaron jornadas de esterilizaciones, pero con baja cobertura.



“Entre 2018 y 2021 los gobiernos del distrito esterilizaron a 12.547 perros y gatos de 48 mil que se debían cumplir”, detalló la veedora.



(No deje de leer : El drama del tendero que no puede salir de su negocio por las extorsiones)



Lo más grave, segundo los defensores de animales, es que durante el presente año no se han empezado las operaciones para evitar que la problemática siga creciendo.



“Las brigadas para esterilizar deben ser continuas, masivas y gratuitas. No nos sirve que se haga una cada un año empezando en octubre, porque los animales se reproducen muy rápido. No entendemos la falta de voluntad de la Alcaldía Distrital”, sostuvo Adriana Pavón.



La veeduría instauró un desacato contra la Administración Distrital por el supuesto incumplimiento de la acción de tutela.



Al respecto, la Secretaría de Gobierno explicó que el inicio de las esterilizaciones está en un proceso de actualización, debido a que la primera licitación se declaró desierta.



Cabe precisar que si en el año 2022 no se avanza en la operación de animales, la ciudad podría aumentar la brecha del déficit, pasando de 35.453 a 48.453 esterilizaciones faltantes.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv