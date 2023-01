El pasado dos de enero empezaron a operar de nuevo las zonas azules de Manizales, el servicio de parqueo en espacio público. Volvió renovado, partiendo de la modalidad de cobro anticipado para evitar que a sus operadores, personas en situación de discapacidad, les hicieran ‘conejo’ con el pago.



El servicio estaba inoperante hace más de seis meses por diferentes situaciones administrativas. Ahora, un mes después de reactivarse, las cifras son positivas y -aunque algunos ciudadanos se extrañan por la forma de pago- poco a poco se van acostumbrando.

“Esta es una de las innovaciones que tendrá el servicio este año; así evitamos que las personas evadan el cobro, monto que es lo que garantiza que se le pueda pagar el salario a estas personas. Algunos ciudadanos aún son reacios, pero se ha ido incentivando esa cultura y en febrero iniciaremos campañas muy fuertes”, indicó Diego Ceballos, gerente de People Contact, empresa que ahora dirige el programa.



A algunos usuarios les ha parecido extraño tener que pagar por adelantado, pues no saben cuánto se van a demorar. Sin embargo, dice Ceballos, será cuestión de adaptación. “Les pedimos que paguen, por lo menos, la primera hora. Si saben que se van a demorar más, también pueden hacerlo”, agregó Ceballos.



Esta medida no garantiza totalmente que alguien no pague el servicio, por eso el siguiente paso es el desarrollo de una aplicación móvil para el pago electrónico que estará lista y funcionando en junio próximo. Por medio de ella se sabrá la zona y el tiempo que permaneció en un sitio el vehículo que tendrá plena identificación.



”Se van a ofrecer servicios a través de “Ciudad Manizales App”, que funcionará para el pago y posterior reserva de estos espacios”, agregó Ceballos.



Por el momento, People Contact ya vinculó a 64 trabajadores y se espera que a mediados de febrero estén el total de los que antes se empleaban en esta figura: 80. Además que ya estén en funcionamiento la totalidad de las zonas. A hoy están activas 50 de las 123.



“En este primer mes teníamos presupuestado recaudar 220 millones de pesos y logramos 240. En marzo, considerando que esté todo el personal y todos los espacios cubiertos, esperamos que el recaudo sea de alrededor de 500 millones. Consideramos que son buenas cifras para mantener a flote un proyecto de gran impacto social como este, apuntó el gerente.



Entre las novedades que se esperan aplicar a partir de mitad de año se incluye. además, que a quien no pague el servicio se le instalará en su vehículo un dispositivo que le impedirá moverlo y su retiro tendrá un costo sancionatorio.



Cabe destacar que el valor de este servicio por hora o fracción es de $1.500 para motos y de $2.900 para carros.