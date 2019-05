Hay ‘alerta máxima’ en tres barrios de Armenia por las lluvias

Al menos 300 familias de los barrios Montevideo Central, Milagro de Dios y Buenos Aires Bajo de Armenia deberán evacuar sus viviendas ante el riesgo de colapso, según la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (Omgerd).

El caso más grave es el de Milagro de Dios que presenta averías en el alcantarillado y que ha aumentado el riesgo en algunas viviendas del sector.



Según una vocera de la junta de acción comunal del barrio, Milena Quintero, a los habitantes del barrio no les alcanza el subsidio de 200 mil pesos para conseguir otras viviendas. “Ya son muchos años que vivimos aquí, estamos pidiendo que nos arreglen el alcantarillado, no pedimos que nos den casas nuevas. La Alcaldía solo nos ha dicho que desalojemos, pero son muy pocas las familias que se han ido”.



Por su parte, el gerente de Empresas Públicas de Armenia (EPA), Jorge Iván Rengifo, explicó que Milagro de Dios es un asentamiento subnormal construido en una zona de alto riesgo, “adicionalmente la gran mayoría de las viviendas fueron construidas sobre la red de alcantarillado de EPA, de manera irregular los habitantes fueron haciendo ruptura de la red hasta que esta colapsó y ha generado afectaciones en inmuebles. Tenemos más de nueve viviendas identificadas que deben ser evacuadas”

Mientras que el coordinador de la Omgerd, Javier Vélez, informó que algunas de las viviendas tienen orden de evacuación desde hace meses. “Le hemos dicho a la comunidad que por el alto riesgo estos sitios no deben estar habitados. Tenemos peligro de deslizamientos provocados por la misma comunidad y el mal manejo de aguas lluvias y conexiones hidráulicas, lo que produce que el terreno se sature y con las lluvias se dan mucho más fácil los deslizamientos”.



Las lluvias también han provocado afectaciones en los municipios de Quimbaya, Calarcá, Córdoba, Pijao y Génova.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO