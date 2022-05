En unpueblo de Sucre asignaron 79 cupos para el Plan de Alimentación Escolar -PAE-, pero el colegio alberga a cerca de 400 estudiantes.



Por ello, hay inconformismo entre los directivos de la Institución Educativa del corregimiento de Gavaldá, zona rural de Sucre (Sucre) en la subregión de La Mojana.



La denuncia la presentó Yasiris Regino, rectora de la entidad, quien de paso da a conocer las precarias condiciones en las que viven la gran mayoría de los alumnos, al provenir de familias de escasos recursos económicos.



(Además: Así fue la fuerte explosión en una mina que mantiene atrapados a 14 obreros)

Difícil situación

No tienen la forma de conseguir los alimentos y si no conseguimos el apoyo para estos estudiantes que llegan a la Institución sin alimentos, no podrán rendir académicamente FACEBOOK

TWITTER

"Tenemos ahora la necesidad de expresar nuestra inconformidad, porque nos han asignado 79 cupos, cuando la población es de 300 estudiantes y otros 100 aproximadamente provenientes de las veredas", dice la rectora Yasiris Regino.



En la región se registra una situación muy difícil por inundaciones, lo que afecta la economía a la región y los padres de familia no tienen dónde trabajar para sostener a sus hijos”, cuenta la rectora de la Institución.



Aquí, hay familias que no tienen las condiciones para sobrevivir porque no hay fuentes de empleo.



“No tienen la forma de conseguir los alimentos y si no conseguimos el apoyo para estos estudiantes que llegan a la Institución sin alimentos, no podrán rendir académicamente”, señala la funcionaria.



(Vale la pena leer: Ante inminente suspensión, alcalde William Dau convocó una protesta masiva)



El líder contó además que el colegio no tiene las mejores condiciones para ofrecer a los estudiantes y que tengan un buen desarrollo académico, porque se encuentran sin salones, sin sillas, a pesar de las solicitudes que han hecho a los entes del gobierno.



“Somos una zona rural vulnerable y deberíamos contar con el 100 por ciento de los cupos asignados por el PAE, pero no llegamos a la mitad de esos”, aseguró.

No es posible cobertura 100 por ciento

Facebook Twitter Linkedin

Recursos no alcanzan y lo que se hace es priorizar de acuerdo con la reglamentación que hace la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional. Foto: archivo particular

El secretario de educación de Sucre, Gregorio Casas, explicó que no es posible la asignación de cupos del -PAE- en un 100 por ciento, porque los recursos no alcanzan y lo que se hace es priorizar de acuerdo con la reglamentación que hace la Unidad de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación Nacional.



“Nosotros estamos manejando 135 mil cupos aproximadamente y se estudia la posibilidad de hacer una ampliación en la medida que el programa vaya avanzando, pero lo que se entregó es la asignación actual”, precisó el secretario de educación departamental.



Explicó que hay muchas entidades territoriales que optan por disminuir el número de días ofreciendo 45 y 60 días y con eso les dan el suplemento a los estudiantes.



(Le puede interesar: Cierran temporalmente playas y ríos de Santa Marta: ojo a las fechas)



“Nosotros decidimos copar todo el año escolar y en Sucre va hasta el 2 de diciembre cubriendo todo el calendario académico, pero presupuestalmente no es posible acceder a toda la cobertura”, expresa el secretario de Educción Gregorio Casas.



El funcionario manifestó que lo que se entrega es un suplemento que solamente cubre el 20 por ciento de la necesidad nutricional de los niños, niñas y jóvenes que son beneficiarios del programa y que el resto es responsabilidad de los padres.



“Bien quisiéramos nosotros como gobierno departamental poder cubrir con el 100 por ciento de los estudiantes, pero casi 140 mil estudiantes desde el punto de vista presupuestal es inmanejable”, precisó.



Finalmente dijo que a los estudiantes que están en el programa de jornada única se les cubre todo el complemento de almuerzo.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

Petro y Rodolfo: ¿qué muestran resultados electorales en los departamentos?

'Sapear paga': la estrategia para acabar la delincuencia en Barranquilla