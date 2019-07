En Colombia hay 25.000 niños que no tienen nacionalidad

El Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera visitó el asentamiento humano José Antonio Galán en Bucaramanga, donde se concentra una gran cantidad de venezolanos, allí efectuó una socialización del proyecto de ley que pretende nacionalizar a los hijos de padres venezolanos que han nacido en territorio colombiano desde el 2015 y hasta dos años después de su aprobación.

“Hay 25.000 niños que no son ni de Venezuela ni de Colombia y esto es un amparo constitucional, el Gobierno Nacional de la mano de la Dirección de Fronteras y de Migración, han preparado y en estos días deben sacar un decreto dándoles estas garantías”, explicó Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor de Pueblo.



El proyecto de ley fue radicado el pasado mes de abril y pretende “otorgar la nacionalidad por adopción a los hijos e hijas de extranjeros venezolanos que están en situación de inmigración irregular, nacidos en el territorio colombiano”, explican desde la Defensoría.

El proyecto va a tercer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y según el Defensor en 45 días se espera que pueda ya contar con esa opción de vida para los venezolanos, mientras tanto se expedirá un decreto que mitigue la situación, “el Gobierno en con asocio Migración, Registraduría y con la Dirección de Fronteras, expedirá un decreto, una resolución con las mismas garantías, pero ley es ley”, enfatizó el Defensor.



Negret Mosquera, explicó que en algunos casos donde estos menores requieren atención médica, deben interponer tutelas para que no les nieguen este derecho, “van a la Defensoría y Personerías y mediante tutela les están prestando la atención, pero no es lo mismo una cosa es ser ciudadano y otra cosa es no ser”.



Según cifras de Migración Colombia, a corte del 31 de diciembre del 2018, en el país hay 1.174.743 ciudadanos venezolanos.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA