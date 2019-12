Hay 1.500 vacantes de empleo en Córdoba

En Córdoba hay 1.474 vacantes de las 7.500 para empleos de carrera administrativa que están disponibles en siete departamentos en entidades territoriales como gobernaciones y municipios y unidades descentralizadas.



La información fue entregada por Fridole Ballén, comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil que estuvo de visita en Montería explicando todo el proceso que se realizará para la selección de los elegibles que llevará a cabo esta entidad.

Dijo que se están ofertando empleos del nivel asistencial, técnicos y asesores, “estamos en inscripciones que se cierran el 31 de enero de 2020. Las inscripciones se hacen a través de la página de la Comisión, no hay otra manera de recepcionar las hojas de vida, no se recibe nada en papel ni por correo certificado. Todo debe hacerse a través de la página web”.



El funcionario recomendó que los interesados deben primero identificar la vacante para la cual tienen interés en participar y luego hacer la inscripción. Las pruebas se harán a finales del mes de mayo o principios de junio del próximo año.



Aclaró que en estas convocatorias ya no se están haciendo preguntas de memoria o de conocimientos de normas sino que es de análisis de casos.



“El modelo de preguntas es de análisis situacional o de casos, tienen que buscar en internet procesos en los que haya casos y análisis de casos para mejorar su comprensión lectora y la adecuada selección de respuesta correcta”, precisó Ballén.



La Comisión tiene previsto entregar a las entidades la lista de elegibles a más tardar a mediados del mes de noviembre de 2020, o sea que los nombramientos en período de prueba se darían en diciembre de ese año.



La tasa de desempleo en Montería se mantiene en un promedio de 12.1 en los últimos tres meses, de acuerdo con cifras reveladas por el Dane. La informalidad sigue siendo el factor predominante.

Gudilfredo Avendaño Méndez

EL TIEMPO Montería

@GudilfredoAv