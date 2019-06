¡Prepárese! Lluvias en la costa y el llano seguirán hasta septiembre

La temporada de lluvias que ha dejado hasta la fecha aproximadamente 55 mil afectados en todo el país parece no mermar. Mery Fernández, jefe de Pronósticos y Alertas del Ideam, afirma que en la Región Andina las lluvias están a pocos días de disminuir ampliamente. Sin embargo, en las regiones Caribe y Orinoquía está por empezar la temporada, lo que pronostica grandes precipitaciones.

Para entender el fenómeno de las lluvias en Colombia, explica Fernández, primero hay que dejar claro que este es un país tropical, por lo que no es correcto decir que acabará el invierno y empezará el verano. Lo correcto es que en Colombia hay temporada de lluvias y temporada de menos lluvias, las estaciones solo se presentan en países del norte y sur del planeta. Además que ese término popular conocido como ‘ola invernal’ no existe.

Un fenómeno en constante movimiento

La temporada de lluvias de Colombia se debe a un fenómeno llamado ‘zona de confluencia intertropical’, el cual se presenta todo el año solo que en diferentes latitudes del territorio nacional.



Fernández explica este término técnico de una forma simple: “Es un sistema de nubes que se ubica en el Ecuador del planeta y se va moviendo de norte a sur y en sentido contrario a lo largo del año. A principio del año lo tenemos en la zona del sur -por eso se presentan más lluvias en Nariño y la Amazonía, por ejemplo- a medida que pasa el tiempo va subiendo y es cuando se traslada la temporada de lluvias a la Región Andina, la cual es más fuerte en abril y mayo. Al llegar junio esta línea de nubes sube hasta la Región Caribe y se mantiene hasta inicios de septiembre”.

El sistema de nubes durante estos meses se desplaza hacia el norte del país. Foto: CEET

A ese fenómeno hay que sumarle otro llamado ‘ondas tropicales’, el cual proviene de África y atraviesa todo el océano Atlántico y toca tierra primero en Las Guyanas, Surinam, Venezuela y posteriormente llega a Colombia por la zona oriental. Por esta razón el panorama para los departamentos de Meta, Arauca y Casanare en los próximos meses es delicada.

Trayecto del temporal de nubes proveniente del continente africano. Foto: CEET

Se espera que durante el mes de junio en las zonas del llano se precipiten unos 80 centímetros de agua. De igual manera, se pronostica hasta un metro de lluvias durante julio y otro más en agosto, hasta que a mediados de septiembre se reduzca progresivamente a unos 50 centímetros.

Tiempos difíciles para el Caribe y la vía al Llano

Hay dos situaciones llamativas que se presentan en estas zonas: la primera es la vía al Llano, la cual presenta cierres por derrumbes en puntos críticos de la cordillera desde mediados de mayo. La segunda es el problema de los arroyos de Barranquilla, los cuales parecen no debilitarse a pesar de las inversiones de la administración distrital para controlarlos.



En la vía al Llano la temporada de lluvias no da tregua, ayer lunes 10 de junio se cumplieron 29 días de cierres, los cuales ya generan pérdidas superiores a los 500.000 millones para agricultores, ganaderos, petroleros, comerciantes y sector turístico.

En el kilómetro 58 de la vía al Llano se ha presentado caída de material sobre la calzada desde las 5:00 de la madrugada de este lunes. Foto: Cortesía Coviandes

Los gremios estiman que un día de cierre de la carretera, por donde en condiciones normales circulan 10.000 vehículos en promedio, causa pérdidas por 18.000 millones de pesos. Y los transportadores de pasajeros señalaron que entre mayo y junio han perdido 6.000 millones de pesos, toda vez que unos 12.000 pasajeros están dejando de movilizarse a diario.



Las malas noticias para esta zona del país continúan, ya que los derrumbes se presentan –la gran mayoría de las veces- por las precipitaciones, y el Ideam afirma que la temporada de lluvias en la región apenas va a empezar, lo que se había presentado hasta ahora era la temporada de menos lluvias. “Mientras las precipitaciones continúen es difícil que la vía pueda retornar a la normalidad, porque el suele se puede saturar y es más susceptible a deslizamientos”, explica Fernández.

Entre tanto las medidas de Coviandes para la reapertura y perfecto funcionamiento del importante corredor vial siguen en proceso. EL TIEMPO intentó contactar con Coviandes para conocer cómo pueden verse afectadas sus labores por el pronóstico del Ideam, pero no fue posible establecer comunicación.

Si por allá llueve por acá no escampa

En Barranquilla el problema de los arroyos persiste a pesar de que la administración distrital ha destinado, solo para limpieza de los canales, 3.500 millones de pesos.



Entre los hechos registrados recientemente están el del pasado 23 de mayo, cuando las fuertes lluvias ocasionaron un arroyo de gran magnitud que logró arrastrar una van de telecomunicaciones, las imágenes fueron estremecedoras. Esto ocurrió durante la temporada de menos lluvias que indica el Ideam.

¡Impresionante! Barranquilleros registraron en video el momento en que un vehículo es arrastrado por un arroyo en la capital del Altántico. Los bomberos se dirigen a la zona para ayudar a los afectados por la emergencia. #NoticiaEnDesarrollo https://t.co/UDpSPqqVvJ pic.twitter.com/qlOES8JSLl — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 23 de mayo de 2019

Sin embargo, aunque ahora empieza la temporada de lluvias en el Caribe -donde se esperan unos 150 milímetros de agua en julio y que aumente en agosto-, la Alcaldía Distrital asegura estar preparada para enfrentar la situación.



“Damos parte de tranquilidad a los ciudadanos en cuanto a la canalización de los arroyos que se adelantan en la zona urbana. Ninguno de los arroyos registró eventos durante la más reciente lluvia de este viernes 7 de mayo”, comentó el alcalde Alejandro Char.

El Ideam asegura hay posibilidad de que no se registren eventos catastróficos, todo depende de la distribución de las precipitaciones.



“Si la lluvia se distribuye durante todo el mes, es posible que no ocurran eventos que lamentar. El problema radica en que los 150 milímetros que deberían caer sobre Barranquilla en julio, caigan en un solo día, algo común en zonas costeras. Si eso sucede, va a ser difícil que no se presenten inundaciones ni arroyos”, explica Fernández.



El Ideam también precisó que las precipitaciones continuarán un tiempo más en la zona del Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.

DUVAN ALVAREZ

Para EL TIEMPO

NACIÓN