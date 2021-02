Protestas de comunidades contra el Gobierno afectan al Cerrejón

La multinacional Cerrejón se cansó de seguir siendo ‘el medio’ utilizado por las comunidades para recurrir a las vías de hecho y ejercer presión ante las autoridades, en la búsqueda de solución a sus problemáticas, colocando en jaque su operación.



Desde hace una semana, se encuentran paralizadas las actividades de transporte del mineral desde La Mina hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira, debido a la protesta que protagonizan las autoridades tradicionales y líderes del pueblo wayuu contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.



¿Hasta cuándo? Es la pregunta que se formulan las directivas de Cerrejón ante los reiterados bloqueos a la línea férrea, que impiden el paso del tren que transporta el carbón desde La Mina hasta Puerto Bolívar, en la Alta Guajira y que hizo pública la presidenta de la multinacional Claudia Bejarano, a través de un escrito.



“Un hecho que se ha venido repitiendo de manera constante en los últimos meses, casi en forma diaria estamos sufriendo por potenciales bloqueos a la línea férrea”, sostiene Bejarano.



También, llamó la atención del Gobierno ante la amenaza de nuevas protestas con otros protagonistas, ya que el medio de presión será el mismo: el bloqueo de la línea férrea de Cerrejón.



Estas parálisis intempestivas generan pérdidas financieras y reputaciones en cuanto a la entrega del mineral en el mercado internacional. Foto: Eliana Mejía Ospino/ Especial para EL TIEMPO

Bejarano, advierte que esta situación, está generando una inseguridad institucional, que se suma a la jurídica, con la que ha tenido que sortear durante los últimos años, “tiene un impacto directo en la credibilidad del país como un competidor serio en el mercado internacional de cualquier producto y tiene un impacto directo en la capacidad del país para atraer inversión extranjera”.



La mayoría de estos conflictos están relacionados con la obligación del Estado de cumplir sus responsabilidades a través de procesos de contratación pública y por el otro, el derecho fundamental de las comunidades indígenas a su propia autonomía.



no le corresponde a Cerrejón decidir ante esta ponderación de derecho. Pero tampoco debe sufrir las consecuencias de esta disyuntiva y asumir tanto las pérdidas financieras como daño a la reputación FACEBOOK

“Es un tema complicado en el que no le corresponde a Cerrejón decidir ante esta ponderación de derecho. Pero tampoco debe sufrir las consecuencias de esta disyuntiva y asumir tanto las pérdidas financieras como el grave daño a la reputación por no poder entregar carbón a los clientes internacionales”, sostiene Bejarano.



Finalmente, pide a las comunidades que si quieren la ayuda de Cerrejón, no recurran a las vías de hecho como el bloqueo y a las autoridades que ejerzan sus competencias como responsables en la solución de los conflictos.



Sobre el bloqueo a la línea férrea

Las comunidades se encuentran en asamblea permanente apostadas sobre la línea férrea en el sector conocido como cuatro vías, bloqueando la entrada de acceso al casco urbano de Uribia.



Se oponen a los nuevos procesos de selección de los operadores de los múltiples programas sociales que ejecuta el ICBF y reclaman el derecho a su autonomía de contratar de manera directa con sus organizaciones de base.

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha