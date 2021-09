La burla de Hassam a la foto de Enrique Vives en un hospital

El reconocido humorista Hassam compartió una fotografía en sus redes sociales en la que aparentemente se burla de una imagen que circuló esta semana sobre Enrique Vives, un hombre procesado por la muerte de seis jóvenes durante un accidente automovilístico.

Vives era el conductor del vehículo y, pese a los llamados de las autoridades, la audiencia de imputación de cargos por su presunta responsabilidad tuvo que posponerse en reiteradas ocasiones por su estado de salud, según reiteró su defensa.



-Lea también: estos eran los seis jóvenes arrollados por Enrique Vives.

Facebook Twitter Linkedin

Durante esta semana circuló la imagen de Enrique Vives en un hospital, a pesar de ser requerido por las autoridades judiciales. Foto: Archivo EL TIEMPO

Una imagen que circuló en redes sociales durante esta semana en la que se le ve a Vives en una cama de un centro hospitalario, con decenas de cables sobre su cuerpo y una biblia a su lado, causó indignación durante todo el inicio del proceso judicial.



Muchos hablaron en redes de un supuesto intento por dilatar las audiencias en su contra.



- Lea también: Fiscal Barbosa celebró decisión de juez en caso Vives.

Hassam, por su parte, compartió este sábado una peculiar imagen muy parecida a la de Vives.



En esta se le ve haciendo alusión a un supuesto mal estado de salud y conectado con varios cables a su cuerpo.



La fotografía fue acompañada del siguiente mensaje: “Si vienen los de la DIAN, Datacrédito, Codensa, Gas Natural, Claro, Movistar, Acueducto, y otros, digan que estoy malito”.





“Yo no le estaba huyendo a la justicia, sino que para mí esto es algo nuevo. Yo nunca en la vida había tenido una situación como esta y el shock tremendo que he recibido es lo que me ha llevado a estar en una clínica y someterme a hacer los tratamientos”, dijo Vives el viernes en una audiencia que tardó varios días en poderse concretar.



-Lea también: Instagram sabía que era ‘tóxico’ para los jóvenes y lo estaba ocultando.

Sobre el proceso judicial se ha conocido que la jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías, Olmis Cotes, decidió este sábado en la noche dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Enrique Vives Caballero, señalado de haberle causado la muerte a seis personas y dejado una más herida.



-Lea también: ¿A qué cárcel irá Enrique Vives?

El trágico hecho se registró a la 1 de la mañana del lunes 13 de septiembre en la vía doble calzada a Gaira, en Santa Marta.

'No le estaba huyendo a la justicia’: Enrique Vives 'No le estaba huyendo a la justicia’: Enrique Vives. Enrique Vives durante la audiencia. Foto: Archivo particular

Basada en argumentos como la de conducir en exceso de velocidad y bajo los efectos de alcohol, el despacho judicial estuvo de acuerdo con la imposición del delito de homicidio en la modalidad de dolo eventual por parte de la Fiscalía.

Las diligencias preliminares se extendieron durante seis días, por la ausencia de Enrique Vives quien informó que no estaba en condiciones físicas y mentales para comparecer ante las autoridades judiciales.

El hombre, según su defensa, no estaba presente al persistir su condición de salud desfavorable.



EL TIEMPO