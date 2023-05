Este año 24 niños wayús han muerto a causa de la desnutrición. Por ello autoridades indígenas de La Guajira promueven un incidente de desacato.



El incidente es contra la sentencia de la Corte Constitucional que amparó los derechos fundamentales de los niños y niñas wayú, como sujetos de especial atención y que busca frenar las muertes de estos menores por desnutrición.



La petición es de 1.166 autoridades de la Asociación Shipia wayú, coadyuvante de la sentencia, y 1.750 autoridades aliadas del Resguardo de la Media y Alta Guajira.

Uribia, municipio ubicado en La Guajira. Foto: Cortesía Abaco

El reclamo es contra de todas las entidades accionadas del nivel central, departamental y las alcaldías de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha: “Por el incumplimiento sistemático y reiterado de las ordenes emitidas por la Corte Constitucional en el fallo de tutela T-302 de 2017 que declaró el estado de cosas inconstitucional”, indicaron las autoridades tradicionales en oficio enviado a los magistrados de la Sala Octava de seguimiento a la sentencia.



El oficio fue enviado el 8 de mayo, fecha en que se cumplieron seis años de la notificación de la sentencia al Estado colombiano y que ha pasado por tres presidentes.



Sostienen que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro han muerto más de 30 menores por causas asociadas a la desnutrición y aún no se despliegan “acciones reales y concretas que busquen la superación del estado de cosas inconstitucional”.



Mientras que los gobiernos departamentales, y de los municipios accionados, siguen relajados al considerar que "no son accionados".



La falta de coordinación entre las autoridades y el gobierno nacional ha generado preocupación en la comunidad indígena wayú.



La sentencia T-302 de 2017 que busca proteger los derechos de la niñez en esta comunidad, no ha sido implementada de manera efectiva debido a la falta de un plan de acción concertado con las autoridades indígenas y la ausencia de un Mecanismo Especial de Seguimiento.



“El gobierno nacional ha reconocido "voceros" que han empantanado el verdadero dialogo genuino con las autoridades legítimas, donde se han hecho evidentes los intereses personales y contractuales, en detrimento de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayú”, puntualizaron.

Human Rights Watch manifiesta que se debe considerar la grave situación en la que se encuentra el pueblo wayú. Foto: Archivo EL TIEMPO

Recordaron que la Corte Constitucional en recientes autos ha manifestado que la sentencia no ha creado ni reconocido la figura de los "voceros" para la interlocución del pueblo indígena wayú con el gobierno nacional, pero “muchos funcionarios del gobierno nacional en especial del Ministerio del Interior, siguen desconociendo lo manifestado por la Corte”.



También se refirieron a la figura de “La Gerencia especial para La Guajira”, creada por el Gobierno Nacional para coordinar la implementación de la sentencia, pero, esta ha carecido de recursos propios y no ha tenido el apoyo necesario de las entidades gubernamentales.



Recordando que el pediatra Luis Gómez Pimienta, gerente de la mencionada gerencia, implementó un plan inmediato para responder a la grave situación de desnutrición y muerte de niños en la comunidad Wayumatamana, en Manaure.

La Fiscalía y Medicina Legal entregaron ayer los cuerpos de cinco niños, tras realizar la necropsia para confirmar la causa del deceso. Foto: Archivo particular

Sin embargo, las entidades gubernamentales no respondieron al llamado y no se logró una coordinación efectiva para impedir la muerte de menores wayú.



“Cabe decir que este ha sido perseguido por la clase política tradicional que a través de sus "voceros" han logrado conseguir de nuevo que la sentencia les había quitado y es el manejo de los recursos públicos”, denunciaron las autoridades.



Por todo lo anterior, señalan que se debe accionar los mecanismos contemplados en el Decreto 2591 de 1991, que reglamentó la acción de tutela, en especial los art 27 y 52, para que los funcionarios públicos de las entidades accionadas se tomen en serio las órdenes dadas por el Alto Tribunal.La sentencia para evitar que niños wayús mueran de hambre cumple 6 años.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha