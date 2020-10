¡Atención! Decretan toque de queda en Manizales durante Halloween

Manizales es una de las ciudades capitales que esta semana inició el llamado pico de la pandemia. Por este motivo, la administración municipal decretó toques de queda tanto para adultos como para menores de edad durante el fin de semana de Halloween.



(Lea también: La lucha de una madre que perdió a su hija en un accidente de tránsito)

Su alcalde, Carlos Mario Marín, sostuvo que los menores de edad tendrán toque de queda desde el 12 del mediodía del viernes hasta las 5 de la mañana del día siguiente. La misma medida durante el sábado, domingo. El lunes, 2 de noviembre, entrará en vigencia desde el mediodía y hasta la medianoche.



En cuanto a los mayores de edad, Marín sostuvo que el toque de queda en toda la ciudad iniciará cada día, desde el viernes y hasta el lunes, a las 8 de la noche y finalizará a las 5 de la mañana. Además, estará prohibido el consumo de alcohol en vía pública.



(Le recomendamos leer: 'Aquarela': los 4 años del mayor escándalo del urbanismo en el país)

Lo que les pedimos es que lo implementen en su interior, porque lo que hemos visto en la ciudad es que hay muchos contagios entre vecinos, en los edificios FACEBOOK

TWITTER

"Tomamos estas medidas después de consultar con los gremios y miembros del equipo de gobierno y salud pública. Consideramos que no son necesarias medidas más fuertes, porque como se está comportando la emergencia no se requiere cerrar la ciudad por completo", añadió el mandatario de los manizaleños.



Por su parte, el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, indicó que la medida para con los menores busca evitar que estos se conviertan en contagios asintomáticos.



"Detrás del niño se van los papás, los tíos y los abuelos y si bien ellos pueden no contagiarse, los niños sí y llevan el virus a donde está la población de riesgo que son los adultos mayores. De los 88 fallecidos que hemos presentado, 86 son mayores de 60 años, así que debemos velar por ellos también", precisó Orozco.



(Le puede interesar: Policía le habría disparado en la cabeza a un hombre durante una riña)



Además, el funcionario hizo un llamado especial a los administradores de conjuntos residenciales a no prestar sus salones sociales e impedir la movilidad interna, pues el decreto no tiene cabida al interior de estos espacios.



"Lo que les pedimos es que lo implementen en su interior, porque lo que hemos visto en la ciudad es que hay muchos contagios entre vecinos, en los edificios, entre familias, porque no se toman ciertas medidas. A ellos una invitación a contribuir con cortar esta cadena de contagios", señaló Orozco.



La secretaria de Gobierno de la capital caldense, Diana Mejía Grand, le reiteró a la comunidad que infringir esta norma puede acarrear sanciones de hasta 936.000 pesos.



"Los invitamos a respetar y cumplir esta medida y así evitar cierras más estrictos los fines de semana", dijo Grand.

Las excepciones

Una de las excepciones serán los paseos a mascotas. De acuerdo con Mejía, una persona por núcleo familiar podrá sacar, cuando sea necesario, a sus mascotas o animales de compañía por un lapso no superior a 20 minutos y en su entorno más inmediato.



(Además: ¡Atención! Aplazan el Carnaval de Barranquilla 2021 por covid-19)



Igualmente, tienen permiso de movilidad quienes trabajen en vigilancia privada, la fuerza pública, ambulancias certificadas, personal médico, periodistas, empleados públicos y de empresas que trabajen en turnos nocturnos con una respectiva identificación y certificación.



Mejía Grand precisó, además, que quienes pretendan ingresar a la ciudad deberán hacerlo dentro de las horas estipuladas en el decreto y que los domicilios podrán operar solo hasta las 11 de la noche.

LAURA USMA CARDONA

Para EL TIEMPO

MANIZALES