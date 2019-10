En Santa Marta pagaron obras no ejecutadas por estadio que se inundó

El nuevo Estadio de Fútbol Sierra Nevada de Santa Marta, que sucumbió a la lluvia en días pasados en medio de un partido del rentado profesional colombiano, tiene realmente un avance del 83 por ciento de la obra y hay una lista larga de incumplimientos en su construcción.



Así lo determinó la Contraloría General de la República, que evidenció graves irregularidades en el escenario deportivo, como por ejemplo que varias obras no ejecutadas ya fueron pagadas a contratista de las obras para el escenario.

En la lista de irregularidades están temas como la falta de iluminación de la cancha, el sistema de aire acondicionado, los equipos electromecánicos (de bombeo y ascensores, entre otros), así como parte del sistema de evacuación de aguas lluvias, que causó las penosas inundaciones.

El ente de control dio apertura a una indagación preliminar por $1.303 millones de pesos que busca confirmar si existe o no incumplimientos en varias obligaciones a cargo del contratista.



Lo anterior es el resultado de una visita que realizó la Contraloría con ocasión de la inundación del estadio, donde se observaron fallas del sistema de drenaje y bombas.

Según el ente de control, fueron encontrados mayores valores de obra y se determinó que tampoco se ha amortizado el anticipo. Foto: archivo particular

Según el ente de control, fueron encontrados mayores valores de obra y se determinó que tampoco se ha amortizado el anticipo.



Adicionalmente, se evidenciaron deficiencias de la supervisión e interventoría y en los controles al proceso de ejecución contractual.

El ente de control dio apertura a una indagación preliminar por $1.303 millones de pesos que busca confirmar si existe o no incumplimientos en varias obligaciones a cargo del contratista. Foto: archivo particular

“Desconocimiento de normas y pago de obras no ejecutadas, también ha habido desconocimiento o no aplicación de las normas indicadas para el manejo del anticipo del contrato, generando afectación al valor del anticipo y detrimento por $90 millones, correspondiente a los gastos por Gravamen a los Movimientos Financieros y otros gastos que fueron aplicados a los recursos del anticipo, así como a excedentes devueltos al fideicomitente”, señala el ente de control.



Al verificar las cantidades de obra ejecutadas por el contratista y recibidas mediante el acta de obra No. 15 del 25/05/2018, el órgano determinó diferencias en ítems (obras no ejecutadas pero que sí fueron pagadas al contratista de obra, por $137 millones).



Roger Urieles

Especial Para EL TIEMPO

Santa Marta