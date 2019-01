Hospital de Villavicencio se compromete a superar once irregularidades

Las directivas del intervenido Hospital Departamental de Villavicencio, a través de un plan de mejora, se comprometieron a solucionar los once hallazgos administrativos que encontró la Contraloría Departamental del Meta en una auditoría.

El ente de control fiscal estableció falta de planeación a la hora de suscribir contratos, falencias en la elaboración del análisis de riesgo y la forma de mitigarlo y no ha publicado o lo ha hecho en forma extemporánea la ejecución de algunos contratos revisados como lo exigen las normas de transparencia.



En los contratos 1906 para la prestación del servicio, operación, administración y funcionamiento del servicio especializado de imágenes diagnósticas suscrito por 3.821’234.275 de pesos y en el 2874 de comodato para la prestación del servicio de cafetería y restaurante en las instalaciones del hospital, por cinco años, se encontraron falencias en la elaboración del análisis de riesgo y la forma de mitigarlo.



Por los hechos expuestos, se configura una presunta vulneración del principio de planeación conforme a lo estipulado en la Resolución 5185 de 2013, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, sostiene la Contraloría.



En los contratos 2093 de 2017, por 46 millones de pesos, y 899 de 2018, por 80 millones de pesos, para el suministro de papelería y elementos publicitarios se encontraron deficiencias en la planeación, en razón a que el Hospital no elaboró un adecuado análisis del mercado, con lo cual se transgrede el principio de planeación consagrado en los principios de la función pública.



Y en mismo contrato 899 de 2018 se encontraron deficiencias en la planeación, en razón a que el Hospital realizó varias adiciones al contrato en razón a que no se establecieron cantidades a adquirir durante la vigencia y estas se determinan conforme se van necesitando hasta agotar el presupuesto.



Así las cosas, sostiene la Contraloría en el informe, el Hospital no tiene establecido un promedio de consumos mensuales que les permita cuantificar las cantidades durante la vigencia, aun teniendo en cuenta que son bienes de uso continuo para el desarrollo normal de las actividades misionales y han sido adquiridos en vigencias anteriores.



