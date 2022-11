En un trabajo en conjunto, la Universidad del Magdalena y otras instituciones de educación superior descubrieron los Serranobatrachus, un género de ranas de lluvia endémicas de la Sierra Nevada de Santa Marta, que se convierte en un importante resultado para la ciencia en el mundo.



En esta iniciativa científica entre el alma mater y otras universidades de Colombia, colaboró el doctor Luis Alberto Rueda Solano, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Básicas de Unimagdalena, quien lidera el área de Herpetología y comportamiento animal.



Estas ranas de lluvia tienen un desarrollo

directo y no pasan por la etapa de renacuajos

Según el científico, tras ocho años de análisis filogenéticos y morfológicos, así como de historia natural, se concluyó que las ranas identificadas anteriormente como Pristimantis, en realidad pertenecen a un nuevo género al que llamaron Serranobatrachus.



“Ahora tenemos siete especies endémicas dentro del género y aún muchas especies nuevas por descubir”, apuntó el científico Luis Alberto Rueda Solano.



Es preciso resaltar que esta denominación proviene de Serrano, que quiere decir “nacido en la Sierra Nevada”, y Batracus, que significa “rana”.



Fue otorgado así por los investigadores en honor a indígenas y campesinos que habitan en el macizo montañoso de Santa Marta.

Únicas: sin etapa de renacuajo

Estas ranas de lluvia tienen un desarrollo directo, lo que significa que se distingue de las demás porque no pasan por la etapa de renacuajos. Además, tienen características internas que permitieron reconocer que se trataba de un nuevo grupo de anfibios, señalan los investigadores.



Aunque se trata de un género no muy llamativo, agrupa una gran variedad de especies distintas entre sí. Algunas son carilargas y otras carichatas, y de tamaño no mayor a seis centímetros. Las más pequeñas pueden medir como una moneda de 50 pesos.



“Este descubrimiento nos permitió saber que Serranobatrachus es un género endémico de la Sierra Nevada de Santa Marta y no se encuentra en ningún otro lugar del mundo”, afirmó el investigador Luis Rueda.



Este grupo de ranas habita a partir de 1.200 metros sobre el nivel del mar y solo se puede encontrar en bosques húmedos o en los páramos de este sistema montañoso del norte de Colombia.



El descubrimiento de Serranobatrachus se dio gracias al trabajo colaborativo desde 2014 entre las universidades Nacional, de Sao Paulo, de Antioquia y del Magdalena, que aportaron diferentes perspectivas y experticias.



