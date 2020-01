Riosucio llora la muerte de los tres mineros sepultados en un socavón

Hacia las 8 p. m. de este jueves fueron encontrados los cuerpos de Hernando Romero, de 56 años; Julián Fernando Romero, de 30 años; y Diego Alejandro Campeón, de 57 años, los tres mineros que quedaron sepultados en un socavón en horas de la tarde del pasado miércoles.

Las labores de búsqueda duraron 27 horas; sin embargo, las noticias tras hallarlos no fueron positivas, pues el tiempo fue el principal contendor de los socorristas que tuvieron que sacar el agua que inundó 35 de los 70 metros de profundidad que posee la mina de oro El Tesoro, ubicada en La Gavia, zona rural del Riosucio .



El alcalde del municipio, Marlon Tamayo, lamentó los hechos en los cuales fallecieron padre e hijo, además de un vecino, los tres muy conocidos entre la comunidad.

"Tristemente no pudimos encontrarlos con vida debido a la cantidad de agua que tenía que extraerse para poder entrar los equipos de salvamento minero. Una vez los cuerpos fueron sacados fueron puestos a disposición del CTI", informó Tamayo.



Por su parte, el líder de la jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo, expresó sus condolencias a las familias y la comunidad de la zona.



"Cerca de 90 personas, entre socorristas, bomberos, miembros de la guardia indígena, funcionaria de la Agencia Nacional Minera y muchos otros trabajamos arduamente por encontrarlos, pero lastimosamente no se logró. Por eso no resta sino agradecer a todos los que apoyaron esta situación", comentó Giraldo.



Las honras fúnebres de los tres hombres se realizarán en cuanto Medicina Legal entregue los cuerpos a las familias.



MANIZALES