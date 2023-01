El 28 de diciembre de 2022 fue el día de la desaparición de Abraham Coakley, un hombre de 27 años, oriundo de Texas, Estados Unidos, quien llegó hasta Cúcuta para esa fecha.



Los familiares del hombre, precisamente su madre, reportaron a las autoridades colombianas y estadounidenses que tras un último contacto con el docente en el que informaba que se dirigiría a un hotel para descansar, no tuvieron más noticias de él.



A través de un comunicado, la Policía Nacional señaló que, en ese momento "se procedió a la activación de mecanismo de búsqueda urgente en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizándose el correspondiente reporte en el Sistema de Información de desaparecidos SIRDEC, oficiándose a las diferentes entidades de salud, hospitales, centros médicos y migración Colombia".



Así, iniciaron con la búsqueda en 27 hoteles cercanos a la terminal de transporte de Cúcuta, y consultaron con las empresas de transporte por el paradero del hombre.



"Por orientación de la señora madre, su hijo puede presentar fatiga y pérdida de memoria por ausencia de una vitamina en su cuerpo", informaron y compartieron la fotografía del hombre con autorización de sus familiares.



Sin embargo, en casi tres semanas no se conoció cuál era su paradero, motivo por el cual la madre de Coakley viajó hasta Colombia para buscar a su hijo.



"Ya hablé con mi hijo y está bien. No sabemos en dónde estaba, ni demás detalles, pero puedo decir que está bien", dijo la mujer a La Opinión.



Sin embargo, como registra el medio local, no entregó más detalles.



Por ahora las autoridades no se han pronunciado al respecto del caso.

