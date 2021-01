Hallaron dos cuerpos del grupo de desaparecidos en Nariño 

El gobernador de Nariño, Jhon Rojas Cabrera, confirmó el hallazgo de dos cuerpos sin vida en el municipio costero de Mosquera.

Fueron identificados como Alberto Mesa y Vladimir Torres Micolta, de quienes hasta ahora se desconoce su ocupación.



Los dos hombres acompañaban a los nueve restantes que salieron de Tumaco con rumbo a Mosquera, tras recibir una oferta de trabajo de un aserrío de esa región. Las once personas desaparecieron hace 10 días, después de haber salido en una embarcación.



"Aún no se tiene información sobre las otras nueve personas", aclaró el mandatario.



El gobernador dijo que: "Nariño quiere la paz y rechazamos todas las formas de violencia".



Declaró que el pasado jueves había conocido versiones sobre la desaparición de 11 personas en la Costa Pacífica, por lo cual solicitó a la Fuerza Pública de manera inmediata adelantar las labores de investigación que conduzcan a establecer su paradero.



A raíz de la desaparición de estas 11 personas, la alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, indicó que tras el último consejo de seguridad celebrado con los comandantes de los organismos de seguridad, se tomó la decisión de fortalecer la seguridad en el mar Pacífico y en los distintos ríos que confluyen en su municipio.



Precisó la funcionaria que la determinación obedece básicamente “para atender aquellas denuncias presentadas por las agremiaciones de pescadores, frente a las situaciones que se están presentando con respecto a secuestros y atracos por parte de delincuentes”.



La alcaldesa le solicitó a los ciudadanos suministrar información permanente a las autoridades, cuando observe hechos o personas sospechosas.



“Para garantizar seguridad en el territorio no solo es necesario el accionar de nuestras Fuerza Púbica, sino que también se requiere mejorar la inversión social”, subrayó y señaló que en los barrios de Tumaco Viento Libre y Buenos Aires donde la delincuencia común hace de las suyas, se adelantan acciones integrales que van a permitir este año construir parques, gimnasios y escuelas, obras que estarán respaldadas con actividades culturales y deportivas para el bienestar de las comunidades.



Hizo hincapié sobre la inversión de 400 millones de pesos con destino a la pavimentación de la vía que del corregimiento de Chilví conduce al Consejo Comunitario de Rosario, “esta obra le va a permitir a nuestra Fuerza Pública poder ingresar con mayor efectividad y rapidez al territorio”.



La alcaldesa informó que en lo que va corrido del presente mes en su municipio se han logrado 43 capturas de integrantes de bandas delincuenciales, se incautaron 10 armas de fuego de largo alcance y 8 pistolas, al igual que 5 granadas y 835 kilogramos de marihuana y 8 kilogramos de clorhidrato de cocaína.



Los organismos de seguridad encabezados por la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules, siguen en la búsqueda de las 9 personas desaparecidas, que según sus familiares se despidieron hace 10 días argumentando que se iban a trabajar a aserríos del municipio de Mosquera, pero no volvieron a tener noticia alguna de ellos.

De acuerdo con la versión entregada por la Fundación Desarrollo y Paz, Fundepaz, el personero de Tumaco, Jair Parra, habría indicado acerca del hallazgo de dos cuerpos de los 11 hombres que fueron reportados como desaparecidos, en un río cercano a la localidad de Mosquera.

MAURICIO De la Rosa

PARA EL TIEMPO

PASTO