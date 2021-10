Preocupación en Caldas por la aparición de cuerpos en el río Cauca

Consternadas se encuentran las comunidades que viven en zonas ribereñas del río Cauca, en jurisdicción del departamento de Caldas, pues desde hace dos meses, aparecen semanalmente cuerpos flotando sobre este afluente. De acuerdo con los datos de las autoridades van diez en los últimos dos meses.

El primer caso se presentó el 10 de septiembre, entre Irra (Risaralda) y La Felisa (Caldas); el segundo caso, el 12 de septiembre, se trataba de una mujer que fue hallada en jurisdicción del municipio de Belalcázar.



Una semana después, el 17 de septiembre, se encontró el cuerpo de un varón en Palestina; el 24 fue el caso de dos cuerpos, un hombre y una mujer en el mismo municipio. El 25 hallaron el cuerpo de un hombre, en Neira.

Posteriormente, el 27 de septiembre, encontraron un cuerpo de sexo masculino en Anserma. El 28 se dio uno de los hallazgos que más preocupó a la comunidad, pues el cuerpo estaba decapitado y desmembrado. Esto ocurrió en jurisdicción del municipio de Marmato.



Ya en octubre se encontró otro cuerpo de sexo masculino en vereda San José, zona rural de Neira. En el mismo punto se encontró el más reciente cuerpo, sucedió el martes 12.

Con este panorama, las autoridades señalan que están esperando la identificación de nueve de ellos.



“En este momento medicina legal trabaja en el cotejo genético que permita identificar quiénes son las personas encontradas. Debemos decir que, dado el estado de descomposición tan avanzado de estos, no es posible hacer identificación a través de huellas dactilares”, señaló el secretario de Gobierno de Caldas, Jhon Jairo Castaño.



De acuerdo con lo que han manifestado las autoridades, esperan la identificación para identificar las personas serían caldenses o hacer parte de las dadas por desaparecidas de los otros departamentos río arriba: Cauca, Valle y Risaralda.



“Tenemos hipótesis que nos indican que no son personas del departamento de Caldas, pues no tenemos reporte de personas dadas por desaparecidas en los últimos meses, pero estamos a la espera del dictamen de Medicina Legal para proceder”, añadió Castaño.



Es de precisar que uno de los 10 cuerpos pudo ser identificado por señas en su cuerpo y la ropa que llevaba y se trataba de un hombre de 71 años de edad que se reportó como desaparecido en Risaralda y que, de acuerdo con las autoridades, falleció debido a un ahogamiento.



La incertidumbre por estos sucesos la comparten los caldenses con los vecinos del departamento de Risaralda, donde las autoridades de Gobierno dan cuenta de dos cuerpos hallados en las últimas semanas. Uno de ellos también se halló decapitado.

MANIZALES

