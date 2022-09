Andrea Fernanda Collazos salió el pasado 21 de agosto de su casa, en el resguardo en Caldono, y nadie más volvió a verla.



Este jueves tras 18 días de estar desaparecida en esa zona del norte de Cauca, su cuerpo fue hallado sin vida. Estaba adentro de un pozo séptico de su propia vivienda.

La mujer, de 25 años, fue encontrada, enterrada a una profundidad mayor de los tres metros.



Los familiares de la joven la habían reportado como desaparecida después de que su compañero sentimental les dijo que ella se había ido a Cali, buscando oportunidades laborales.



Sin embargo, la mujer no se reportaba y en su vivienda, ubicada en la vereda El Cidral, resguardo indígena de La Laguna Siberia. Allí fueron encontradas todas sus pertenencias e incluso los documentos de identificación.



La familiar señaló que fue una hija de la víctima, quien dijo que su madre no se había ido a otra casa, sino que la habían asesinado y que su cuerpo fue arrojado al pozo de su propia casa.



“Para esos días una de las hijas de mi sobrina conversó con un amiguito y le contó que su madre nunca iba a volver porque el papá la mató y la enterró. La niña lloraba”, explicó Teresa Chepe, tía de la víctima.



Luego de la versión de la pequeña, una comisión de las autoridades indígenas, con acompañamiento de la personería municipal, visitó la vivienda para buscar en un cafetal, el cadáver de la ciudadana, pero no hallaron rastros.



Sin embargo, la búsqueda continuó y tras varias semanas de insistir, finalmente sus familiares la encontraron sin vida como había afirmado la hija.



“La fuimos a buscar a esa letrina, llegamos hasta el fondo. Dos muchachos profundizaron la búsqueda y ahí encontraron a mi sobrina”, dijo Teresa Chepe, tía de la víctima.



El presunto feminicida no ha sido encontrado.



Algunas versiones indican que el hombre, al parecer se esconde en el municipio de Silvia.



“Con la ayuda de Dios, esperamos se haga justicia”, dijo la tía.

Encuentran a mujer en cañaduzal en Cauca

El anterior caso se suma al hallazgo del cuerpo de otra mujer en Llano de Tabla, jurisdicción de Guachené, también en ese departamento. Fue el pasado 9 de septiembre.



Versiones preliminares indican que la mujer por la posición en que fue encontrada evidenciaría que habría sido accedida sexualmente.



“Al parecer, la mujer había llegado a su casa sola en horas de la noche del jueves 8 de septiembre y al otro día, en horas de la mañana encontraron su bicicleta en el cañaduzal, un radio de música y más adelante a la ciudadana boca abajo con su ropa interior a mitad de las piernas”, dijo el secretario de Gobierno de Guachené, Carlos Enrique Graciano.



La víctima fue identificada como Mónica Ximena Carabalí Bolaños. Tenía 41 años.

Preocupación por ola de asesinatos

La secretaria de la Mujer en Cauca, Rosalbina Valdés, se mostró preocupada ante estas acciones violentas contra la mujer, ya que sólo en la semana anterior, cinco mujeres fueron asesinadas en el departamento.



En lo que va del este año se han registrado 35 homicidios contra las mujeres, señaló la funcionaria.



“Necesitamos que haya compromiso de la fiscalía para investigar esos hechos de violencias contra las mujeres”, subrayó Valdés.



Santander de Quilichao, Cajibío y Popayán, son los municipios donde más casos de delitos sexuales contra las mujeres se han denunciado, en este 2022.



