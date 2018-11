Buscaban a bogotano y hallaron a extranjero ahogado en Santa Marta

Un extranjero que habría muerto por inmersión fue hallado en el Río Buritaca por parte de la Defensa civil, cuando este equipo de rescate realizaba las labores de búsqueda del turista bogotano que desde el viernes se encuentra desaparecido en la misma zona.

Las unidades de rescate pensaron, inicialmente, que luego de cuatro días habían logrado ubicar a Jaime Bernal Acosta, de 65 años, quien fue arrastrado por una creciente súbita; no obstante, descartaron esa posibilidad luego de verificar los rasgos físicos del cuerpo encontrado y establecer que no correspondían a los del visitante que llegó a Santa Marta proveniente del interior del país.



El mayor Eduardo Vélez, director de la Defensa Civil, informó que el hallazgo se hizo en el sector de cabañas de Buritaca.



“Era una persona de sexo masculino de edad mucho menor a la del señor Jaime, además, lucía una pantaloneta roja, características que nos indicaron que estábamos al frente de otro deceso por ahogamiento en la zona”, señaló.

Aunque no ha sido identificado, las autoridades, por su apariencia, indicaron que se trata de un extranjero, quien sería otra de las víctimas de crecientes súbitas que se vienen registrando en los ríos que nacen de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Vélez también precisó que la Defensa Civil no había recibido reporte por la desaparición de este individuo, quien pudo haberse ahogado en las últimas horas.



El levantamiento del cuerpo quedó a cargo del personal técnico de la Fiscalía, mientras que los organismos de rescate retomaron las exploraciones en la zona para dar con el paradero de Jaime Bernal.

Hijo de bogotano se une a la búsqueda

Los cuatro hijos del turista bogotano solo conocieron sobre la desaparición de su padre hasta el pasado domingo cuando vieron la noticia en el periódico EL TIEMPO.



De inmediato, se delegó a uno de ellos para que se trasladara a la capital del Magdalena y se pusiera al frente de la búsqueda.



Alejandro Bernal, quien está desde el lunes en la ciudad, criticó a la agencia a la que acudió su papá para el traslado a Ciudad Perdida.



Considera que no se tomaron las medidas de prevención ante alguna emergencia que pudiera presentarse por las alertas de crecientes súbitas que permanecían encendidas.



“Los excursionistas no llevaban ningún elemento de salvavidas y seguramente tampoco tenían información sobre el riesgo que corrían en el trayecto al destino previsto. Todo eso influyó a que no se pudiera responder ante un hecho como el que ocurrió, donde lamentablemente perdió la vida mi padre”, indicó.



Alejandro Bernal dijo que no entiende cómo ni siquiera había sido notificada la familia sobre esta tragedia, de todos modos agradece los esfuerzos que desde las unidades de rescate se vienen haciendo para ubicar el cuerpo de su progenitor.



Recuerda que fue él quien le propuso a su papá vivir esta experiencia en la Sierra Nevada de Santa Marta.



“Él era un amante de Santa Marta, aquí llegó por lo menos unas 20 veces, para disfrutar de las playas y se había propuesto comprar una propiedad en esta ciudad para radicarse en ella”, contó Alejandro, quien tuvo un último contacto con su papá el jueves, cuando éste lo llamó y le comunicó la emoción que tenía por conocer el territorio indígena del que tanto habían hablado.



Jaime Bernal, el viernes, ya estaba muy cerca de su destino, sin embargo, no pudo completar el trayecto, debido a que se detuvo por un instante a tomarse una fotografía en el río y fue sorprendido por una creciente súbita que lo arrastró sin darle tiempo a ninguno de reaccionar.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

​SANTA MARTA.