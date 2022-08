Por precarias condiciones de salubridad y hacinamiento crítico ordenan traslado de internos en Valledupar.



La medida busca salvaguardar la integridad personal y derechos humanos de 559 privados de la libertad que actualmente se encuentran en la Permanente Central de Policía de esta localidad.



(Además: El hombre que hizo de un ‘elefante blanco’ un gimnasio de boxeo en San Andrés)



“Ellos están en dos patios que tiene una capacidad para albergar a 80 personas. Es decir, que el grado de hacinamiento es alto. Esto ha conllevado que pierdan espacio dentro de este lugar para realizar otro tipo de actividades porque han tenido que adecuarlo para vivir”, explicó Silvio Alonso Cuello Chinchilla, personero de Valledupar.

Hacinamiento frena las capturas de

personas que han cometido delitos menores

Facebook Twitter Linkedin

Hacinamiento de reclusos en Valledupar: Cuando una persona ingresa por primera vez en este lugar, debe turnarse los espacios para dormir. Foto: Personería de Valledupar

Cuando una persona ingresa por primera vez en este lugar, debe turnarse los espacios para dormir. Algunos lo hacen hasta en el baño, duermen de pie. Por eso se generan las infecciones cutáneas... FACEBOOK

TWITTER

Según el funcionario, la instalación de este centro carcelario es precarias, lo que genera problemas de insalubridad que padecen los reclusos.



“Cuando una persona ingresa por primera vez en este lugar, debe turnarse los espacios para dormir. Algunos lo hacen hasta en el baño, duermen de pie. Por eso se generan las infecciones cutáneas y otras enfermedades”, subrayó el personero.



(También: La empresa del caso de carne de caballo opera en más municipios de Antioquia)





Recalcó, además, que este fenómeno frena las capturas de personas que han cometido delitos menores.



“Es decir, si alguien robó un celular y no cometió lesiones personales, solo se le reseña y sindicaliza. Se deja en libertad porque no hay capacidad para mantenerlos en este lugar. A los que capturan en flagrancia, si se los llevan”, resaltó Cuello.

La decisión también ordena a Valledupar y al departamento del Cesar, para que inicien creación y adecuación de un centro carcelario

En la Máxima y Mediana Seguridad ‘La Tramacúa’, hay una torre que no se está utilizando. Se debe adecuar para el traslado de estos internos que llevan más de 2 años FACEBOOK

TWITTER

La orden emitida por el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar tras un fallo en primera instancia, a favor de la Personería Municipal de Valledupar, ordena al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el traslado a un centro carcelario donde no haya hacinamiento.



“En la Máxima y Mediana Seguridad ‘La Tramacúa’, hay una torre que no se está utilizando. Se debe adecuar para el traslado de estos internos que llevan más de dos años de estar en la Permanente en precarias condiciones”, destacó el funcionario.



(Le puede interesar: La inseguridad agobia a Sincelejo)



La decisión también ordena al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar, para que, de manera coordinada, inicien los trámites necesarios para las creación y adecuación de un centro carcelario en Valledupar para albergar a los sindicados o no condenados mientras se les define si situación jurídica de manera definitiva.



“Los trámites deben iniciarse en un término de 15 días. Hay que destacar que es un fallo en primera instancia, sabemos los tiempos y lo que procede. El mensaje que queremos enviar es que aquí triunfa la vida, la dignidad de esta población reclusa que tal como lo hemos comprobado en las múltiples visitas, se le vulneran sus derechos”, puntualizó Cuello Chinchilla.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar